Gasolina más barata podría llegar a California: Newsom ordenó medidas para contener el precio

La medida busca ampliar el suministro disponible en California. Foto: Envato

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 28 de septiembre una serie de medidas para aumentar la disponibilidad de combustible y aportar más información sobre los precios de la gasolina y el diésel.

Entre las acciones está la suspensión del requisito estacional de gasolina de mezcla de verano durante el resto de la temporada. La medida permitirá que las agencias estatales autoricen la fabricación, importación, distribución y venta inmediata de gasolina de mezcla invernal.

La decisión llega mientras los precios del combustible aumentan en California. El promedio de la gasolina regular alcanzó 6.38 dólares por galón el 29 de septiembre, de acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA). Un año antes, el promedio estatal era de 4.66 dólares.

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¿Qué cambia con la gasolina de mezcla invernal?

California utiliza diferentes formulaciones de gasolina durante el año para cumplir con sus normas ambientales y de calidad del aire.

La gasolina de verano tiene requisitos específicos relacionados con sus emisiones y busca reducir la formación de ozono durante los meses de mayor calor. La mezcla invernal tiene características distintas y normalmente comienza a utilizarse en un periodo específico del año.

Con la decisión anunciada por Newsom, las autoridades estatales podrán permitir que la mezcla invernal llegue al mercado varias semanas antes de lo previsto.

La orden del gobernador instruye a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y al Departamento de Alimentación y Agricultura a facilitar ese cambio.

Newsom señaló que la medida está contemplada en el Senate Bill 237,una legislación aprobada previamente por la Legislatura estatal.

El objetivo declarado por la administración estatal es ampliar las opciones de suministro en un momento de presión sobre los precios.

¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en California?

El precio promedio estatal de la gasolina regular llegó a 6.38 dólares por galón el 29 de septiembre, de acuerdo con AAA.

El promedio nacional era de 4.46 dólares ese mismo día. California se encontraba así casi 1.92 dólares por encima del promedio nacional.

El promedio estatal también aumentó respecto a la semana anterior. El 22 de septiembre se ubicaba en 6.17 dólares por galón, mientras que un mes antes era de 5.67 dólares.

Los precios varían entre condados y ciudades, por lo que el costo que enfrenta cada conductor puede ser superior o inferior al promedio estatal.

Newsom también ordenó a la Comisión de Energía de California (CEC), en coordinación con CARB y la División de Supervisión del Mercado Petrolero, publicar periódicamente información sobre el mercado mayorista de gasolina y diésel.

¿Por qué está subiendo el precio de la gasolina en California?

Newsom atribuyó parte del aumento reciente de los combustibles al encarecimiento internacional del petróleo relacionado con la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En su anuncio, el gobernador afirmó que el conflicto había generado más de 120 mil millones de dólares en costos adicionales de combustible para los estadounidenses durante siete meses. Esa cifra proviene de un cálculo citado por la administración estatal.

El gobernador también responsabilizó al gobierno federal y a los republicanos en el Congreso por la situación de los precios.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) también ha relacionado el aumento reciente de los precios con la volatilidad del mercado petrolero y el alto costo del crudo. El 24 de septiembre situó el promedio nacional en 4.48 dólares por galón.

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