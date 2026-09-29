Muere Concepción Márquez, actriz de “María la del Barrio”, a los 82 años

La actriz sostuvo una gran carrera. Foto: UnoTV/IA

Concepción Márquez, actriz mexicana con una trayectoria de cuatro décadas en el teatro, el cine y la televisión, murió a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que lamentó el fallecimiento de quien formó parte de distintas producciones mexicanas.

A través de sus redes sociales, la ANDA destacó la trayectoria de la intérprete y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez”, señaló la organización, que también la recordó como una actriz con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. ANDA

¿De qué murió Concepción Márquez?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál fue la causa de muerte de Concepción Márquez. Si bien, la ANDA confirmó su fallecimiento, pero en el mensaje con el que dio a conocer la noticia no proporcionó detalles sobre las circunstancias de su muerte; por ello, cualquier versión distinta sobre este punto no ha sido confirmada.

¿En qué programas y películas participó Concepción Márquez?

Uno de los trabajos por los que Concepción Márquez fue reconocida por el público fue su participación en “María la del Barrio”, telenovela done actuó a lado de Thalia; otro de los programas donde destacó fue “Lo que callamos las mujeres”, producción en la que interpretó distintos personajes entre 2001 y 2007.

Su carrera también incluyó trabajos en cine. Entre ellos destaca “Cría puercos”, película dirigida por Ehécatl Garage en la que interpretó a Esmeralda. La cinta fue producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica y se estrenó en 2017.

Por este papel, Márquez fue nominada al Ariel 2019 en la categoría de Mejor Actriz, junto con Gabriela Cartol, Ilse Salas, Sophie Alexander-Katz y Yalitza Aparicio.

Además de sus participaciones frente a las cámaras, Concepción Márquez desarrolló buena parte de su carrera en los escenarios teatrales.

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