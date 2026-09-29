A las Nueve en Uno: toda la información y más | Martes 29 de septiembre de 2026

| 07:43 | Pablo Valdés - Rocío Ireta | Sandra Moreno

Espacio informativo con las noticias más importantes del día e información sobre salud, finanzas y entretenimiento.

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

✔️ Huracán Polo golpea dos veces en México: trayectoria y zonas bajo alerta por lluvias, viento y oleaje

✔️ Padres de estudiantes asesinados en Cuernavaca responden a autoridades: “No criminalicen a nuestros hijos”

✔️ Investigan posible homicidio culposo por la muerte de bebés en un hospital del IMSS en Durango

✔️ Policías agreden a estudiantes “por error” en Puebla y provocan protestas universitarias

✔️ Vinculan a proceso al alcalde de Salina Cruz, Oaxaca; Fiscalía detalla los cargos

✔️ Descubren red ilegal en un chat dedicada al tráfico de armas y artículos prohibidos en México

✔️ Profepa interviene en Nuevo León por el caso de tablas con clavos utilizadas contra osos

✔️ Rafa Márquez debuta al frente de la Selección Mexicana: balance y lo que viene ante Perú

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