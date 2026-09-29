A las Nueve en Uno: toda la información y más | Martes 29 de septiembre de 2026
Espacio informativo con las noticias más importantes del día e información sobre salud, finanzas y entretenimiento.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy:
✔️ Huracán Polo golpea dos veces en México: trayectoria y zonas bajo alerta por lluvias, viento y oleaje
✔️ Padres de estudiantes asesinados en Cuernavaca responden a autoridades: “No criminalicen a nuestros hijos”
✔️ Investigan posible homicidio culposo por la muerte de bebés en un hospital del IMSS en Durango
✔️ Policías agreden a estudiantes “por error” en Puebla y provocan protestas universitarias
✔️ Vinculan a proceso al alcalde de Salina Cruz, Oaxaca; Fiscalía detalla los cargos
✔️ Descubren red ilegal en un chat dedicada al tráfico de armas y artículos prohibidos en México
✔️ Profepa interviene en Nuevo León por el caso de tablas con clavos utilizadas contra osos
✔️ Rafa Márquez debuta al frente de la Selección Mexicana: balance y lo que viene ante Perú
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.