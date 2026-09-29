Día de Muertos 2026: desfiles, ofrendas, conciertos y más actividades

Habrá eventos en octubre y los primeros días de noviembre. Foto: Cuartoscuro

El Día de Muertos es una de las celebraciones más esperadas en México y, como cada año, octubre y noviembre estarán acompañados de ofrendas, desfiles y actividades culturales para toda la familia.

Si ya estás preparando tu agenda, en Unotv.com te compartimos una guía con las principales actividades que podrás disfrutar durante esta temporada.

18° Desfile de Alebrijes Monumentales

El 17 de octubre se realizará el 18° Desfile de Alebrijes Monumentales, con un recorrido que partirá del Zócalo y llegará hasta Paseo de la Reforma.

Organizado por el Museo de Arte Popular, el desfile celebra el arte de la cartonería y su vínculo con la tradición del maestro capitalino Pedro Linares y la familia oaxaqueña de Don Manuel Jiménez.

Festival Flores de Cempasúchil

Del 18 de octubre al 1 de noviembre, el Festival Flores de Cempasúchil llevará una expo-venta a Avenida Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete.

Participarán 140 floricultores y productores agroecológicos de los suelos de conservación de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, con una propuesta que busca acercar la riqueza del campo a la vida urbana.

Marcha Zombie 2026 en CDMX

La Marcha Zombie 2026 se realizará el próximo domingo 18 de octubre, la concentración iniciará a partir de las 10:00 de la mañana, frente al Monumento a la Revolución y, a las 16:00 horas se dirigirá hacia el Zócalo capitalino.

Esta edición contará con actividades adicionales, como una colaboración internacional con la Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival (GFF) de España, batallas de aura monstruosa, las tradicionales bodas zombie y la instalación de un centro de acopio para recibir alimentos no perecederos, como arroz, frijol, lentejas o productos enlatados.

“El Camino”: iluminación en Reforma

Del 23 de octubre al 8 de noviembre, Paseo de la Reforma tendrá una instalación monumental de luz y color entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones.

“El Camino” propone un recorrido inmersivo por el universo simbólico del Día de Muertos, con xoloitzcuintles, catrinas, altares, papel picado y flores de cempasúchil para representar el tránsito entre el mundo de los vivos y los muertos.

Rodada Ciclista por el Día de Muertos

¡Prepara el disfraz y tu bici! 🚴‍♀️💀

Llega el Paseo Nocturno "Muévete en Bici" para celebrar el #DíaDeMuertos2026.



​📍 Reforma – Centro

🗓 Sábado 24 de octubre

⏰ 19:00 a 23:00 hrs



¡Te esperamos! pic.twitter.com/89GvpZz3tA — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 23, 2026

La Rodada Ciclista por el Día de Muertos se realizará el 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, con una ruta de 19 kilómetros desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico.

El recorrido pasará por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez e incluirá puntos de Biciescuela, préstamo de bicicletas, un concurso de disfraces y escenarios con presentaciones de DJ’s.

Mega Procesión de las Catrinas

El 25 de octubre, Paseo de la Reforma será escenario de la Mega Procesión de las Catrinas, un desfile ciudadano en el que miles de personas participan caracterizadas en diferentes contingentes.

La actividad busca preservar la tradición de La Catrina, el icónico esqueleto creado por el ilustrador José Guadalupe Posada y convertido en uno de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos.

Ofrenda Monumental en el Zócalo

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, el Zócalo capitalino recibirá la Ofrenda Monumental, uno de los principales puntos de la celebración de Día de Muertos en la Ciudad de México.

Este año, el homenaje estará dedicado a La Catrina de José Guadalupe Posada, con una escultura de cartonería de 32 metros de altura, tapetes de aserrín y miles de flores de cempasúchil. La programación también contempla conciertos gratuitos y actividades culturales.

Ofrendas Comunitarias

Del 29 de octubre al 2 de noviembre habrá Ofrendas Comunitarias en 12 sedes de la Ciudad de México, entre ellas la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Lomas de la Era y distintas Utopías.

También habrá actividades en espacios de alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Iluminación del Zócalo

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, las fachadas de los edificios de Gobierno y del primer cuadro del Centro Histórico tendrán una iluminación decorativa relacionada con el Día de Muertos.

El montaje incluirá figuras como la calavera garbancera, colibríes esqueléticos, xoloitzcuintles y elementos de la naturaleza para transformar el entorno de la plaza mayor durante la celebración.

Festival de Día de Muertos en Chapultepec: “La Puerta entre dos mundos”

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec albergará el Festival de Día de Muertos “La Puerta entre dos mundos”.

La actividad se desarrollará en Paseo de los Compositores y el Lago Mayor bajo el concepto “El Sendero del Cempasúchil”, con expresiones artísticas, música, danza, gastronomía, altares y un espectáculo nocturno con drones.

Gran Desfile de Día de Muertos

El sábado 31 de octubre a las 14:00 horas se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos, con un recorrido por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo.

El desfile reunirá bandas de música, danzantes, mojigangas y grandes carros alegóricos para representar distintas facetas de la cultura mexicana y el viaje de las almas al Mictlán. Entre las piezas destacadas habrá homenajes a Juan Gabriel, Emilio “El Indio” Fernández y la Reina Roja de Palenque, además de vehículos inspirados en la lucha libre y un contingente especial de UNICEF.

Megaofrenda de la UNAM

A principios de noviembre, Ciudad Universitaria recibirá nuevamente la Megaofrenda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los altares institucionales y artísticos que forman parte de la temporada de Día de Muertos.

La instalación se caracteriza por reunir distintas propuestas creativas alrededor de esta tradición, por lo que se convierte en uno de los puntos de la ciudad para quienes buscan conocer diferentes formas de representar la celebración.

Recorridos en chinampas de Xochimilco

En la alcaldía Xochimilco, los visitantes podrán acercarse a la tradición de Día de Muertos mediante recorridos nocturnos en trajinera.

Durante estas experiencias es posible apreciar ofrendas montadas directamente sobre las chinampas agrícolas, una forma de conocer la celebración desde uno de los espacios que conservan la tradición lacustre de la Ciudad de México.

Mixquic: tradición y “La Alumbrada”

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, celebrará una de las tradiciones de Día de Muertos con mayor arraigo en la Ciudad de México.

El ciclo incluye la recepción de las almas infantiles el 31 de octubre, “El gran reencuentro” con los adultos el 1 de noviembre y “La Alumbrada” la noche del 2 de noviembre, cuando miles de velas iluminan las tumbas del cementerio colonial entre rezos y cantos.

La celebración también incluye elementos de la gastronomía de la zona lacustre, como el mixmole, los romeritos y la calabaza en tacha. Para visitar Mixquic se recomienda llegar con anticipación, pedir permiso antes de tomar fotografías y mantener una actitud respetuosa durante “La Alumbrada”.

Lila Downs celebrará el Día de Muertos con música, raíces y nuevos sonidos

Lila Downs volverá al Auditorio Nacional el próximo 1 de noviembre para ofrecer una celebración especial por el Día de Muertos, una de las fechas más significativas para la cantante oaxaqueña y que se ha convertido en una tradición dentro de su trayectoria artística.

Para esta presentación, la intérprete adelantó que prepara una nueva escenografía, invitados especiales y la participación de Raws, una banda de niñas originaria de la región purépecha de Oaxaca, además de Yurico Soló.

Festival del Terror 2026 en Six Flags

El miedo regresa a Six Flags México con una nueva edición del Festival del Terror, una experiencia que este año busca elevar el nivel de sus atracciones, espectáculos y zonas de espanto, al mismo tiempo que incorpora con mayor fuerza la tradición de Día de Muertos.

Se lleva a cabo del 3 de septiembre al 16 de noviembre en Six Flags México. El parque señala que el ambiente de terror comienza desde las 10:00 horas, mientras que la intensidad aumenta a partir de las 17:30 horas con el llamado Cortejo Siniestro y cerrará sus puertas a la medianoche.

La Maldita Vecindad se presentará en la Arena Ciudad de México

Roco Pachukote y compañía se presentarán con “Día de Muertos en la vecindad: ofrenda a los ancestros” el próximo 30 de octubre en la Arena Ciudad de México.

Este concierto, además de conmemorar las festividades por Día de Muertos, forma parte de las celebración por 40 años de carrera de la agrupación.

Michoacán, con más de 700 actividades para la tradicional Noche de Muertos

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer el programa general de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, la cual se llevará a cabo del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2026. En esta edición, el estado se vestirá de fiesta y tradición con más de 700 actividades distribuidas a lo largo de las siete regiones turísticas de la entidad.

Mientras que Roberto Monroy García, secretario de Turismo, refirió que entre las actividades destacadas del programa se encuentra la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula, que se desarrollará del 18 de octubre al 3 de noviembre; el Desfile de Catrinas y Catrines por la avenida Madero en el Centro Histórico de Morelia el 1 de noviembre; así como la exposición de altar y catrina gigante en el Aeropuerto Internacional de Morelia del 22 de octubre al 3 de noviembre.

Jalisco celebrará el Día de Muertos con actividades en 13 municipios

Jalisco se prepara para celebrar el Día de Muertos con el Festival de las Almas.



Desde el Museo Panteón de Belén, el Gobernador @PabloLemusN, acompañado por @Mich_fridman, Secretaria de Turismo; @MauroGarzaMarin, Coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico; y Lorena… pic.twitter.com/LpVr0U0Kzp — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) September 29, 2026

Jalisco realizará actividades con motivo del Día de Muertos en 13 municipios, con experiencias que combinarán tradiciones, ofrendas, desfiles y representaciones artísticas. La programación incluirá propuestas gratuitas y dirigidas a toda la familia, con eventos previstos para finales de octubre y principios de noviembre.

En Chapala se llevará a cabo el Festival del Encuentro de las Almas, durante tres días del último fin de semana de octubre, con un desfile de catrinas y un espectáculo de barcas que se acercarán entre sí. También habrá actividades en los centros de Guadalajara y Zapopan, así como ofrendas y desfiles en Puerto Vallarta.

La programación también contempla actividades en Lagos de Moreno y otros municipios del estado, con cabalgatas, ofrendas y representaciones artísticas que mostrarán distintas formas de celebrar el Día de Muertos en Jalisco. Para consultar los detalles de cada evento, se habilitarán enlaces con información sobre las actividades en el área metropolitana y el interior de la entidad.

Marcha de los Muertos en San Juan del Río, Querétaro

Autoridades del municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, anunciaron la Marcha de los Muertos 2026, que se realizará en el marco del XX Festival de Día de Muertos.

La cita será el sábado 31 de octubre de 2026, en punto de las 19:00 horas, en el Puente de la Historia, seguirá su trayecto por la Avenida Juárez y la calle Hidalgo, hasta llegar al escenario en la Plaza Independencia. Habrá premios para los mejores disfraces.

Preparan Ruta de Xantolo por diferentes municipios de SLP

La titular de la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, dio a conocer públicamente que ofrecerán un nuevo producto turístico llamado “Ruta de Xantolo”.

Al respecto, la secretaria explicó que se tratará de un recorrido por los distintos municipios de la Huasteca para que los visitantes conozcan las tradiciones que existen en esta parte del país relacionadas al Día de Muertos. Esta ruta conectará Ciudad Valles con San Martín, con un recorrido que contempla municipios como Matlapa, Axtla de Terrazas y Aquismón.

Festival de Vida y Muerte en Xcaret

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Xcaret celebra la edición número 20 del Festival de Vida y Muerte, un encuentro que durante dos décadas ha honrado una de las tradiciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos.

En esta edición, el festival recibe como estado invitado a Guanajuato, por lo que su riqueza cultural estará presente a través de su gastronomía, expresiones artísticas, música, danza y el talento de sus creadores.

El Xantolo es una festividad que inicia el 30 de octubre y termina el 2 de noviembre en los pueblos que integran esta región.

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