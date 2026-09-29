Huracán Polo se debilita a categoría 1; mantiene lluvias en Sonora este martes

Prevén lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro

El huracán Polo se debilitó a categoría 1, pero mantiene condiciones para generar lluvias, viento y oleaje elevado en Sonora este martes 29 de septiembre, principalmente en municipios del sur de la entidad. Durante la madrugada se registraron precipitaciones en Empalme y Guaymas, mientras que en Hermosillo existe probabilidad de lluvia a partir de las 09:00 horas.

¿Dónde se encuentra el huracán Polo?

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Polo se localizó en el Golfo de California, a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

🚨 ASÍ LUCE SAN CARLOS, #SONORA A UNAS HORAS DE LA LLEGADA DE "POLO"



Una cámara de videovigilancia de la zona del puerto de Marinaterra Hotel muestra las condiciones en las que se encuentra San Carlos previo al impacto de "Polo", que llegaría como huracán categoría 1 para… pic.twitter.com/WvU8aq37xs — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 29, 2026

¿Qué municipios tendrán lluvias?

Aunque Polo ha perdido intensidad, su cercanía con las costas de Sonora mantiene el potencial de precipitaciones, especialmente en municipios del sur del estado.

Durante las primeras horas de este martes se reportaron lluvias en Empalme y Guaymas, mientras que en Hermosillo se prevén condiciones para precipitaciones desde las 09:00 horas.

Autoridades mantienen vigilancia por Polo

Las autoridades meteorológicas continúan con el monitoreo de la trayectoria del huracán Polo debido a sus efectos sobre el noroeste de México.

Se recomienda a la población de las zonas bajo influencia del fenómeno mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente ante posibles lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

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