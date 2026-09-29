Detienen a director de Policía de Suchiapa por presuntamente ayudar a escapar a integrante del Cártel Chiapas-Guatemala

Detienen al director de la Policía Municipal de Suchiapa. Foto: FGE Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que detuvieron e investigan a Jesús “N”, quien fungía como director de la Policía Municipal de Suchiapa, por ayudar a escapar a presunto integrante del cartel Chiapas-Guatemala.

El titular de la dependencia, Jorge Llaven Abarca, destacó que el pasado 25 de septiembre se realizó un operativo para combatir el narcomenudeo en Suchiapas, Chiapas, donde detuvieron en la colonia Las Brisas a cuatro personas a quienes les aseguraron 60 dosis de material con las características propias del cristal, dos teléfonos celulares y un vehículo marca TVS King Deluxe, modelo 2022 de color amarillo.

Por tales hechos, los detenidos, que manifestaron pertenecer al Cártel Chiapas y Guatemala y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes en la cárcel municipal, sin embargo, el exdirector de la Policía de Suchiapa ayudó a escapar a uno de ellos.

“Se están investigando, hay un avance importante en la investigación, ya tenemos relacionados los vehículos que participaron, las personas que participaron, por ello fue detenido quien fungía como director de la Policía municipal de nombre Jesús Antonio “N” quien está detenido y está sujeto a investigación y a disposición del órgano jurisdiccional, insisto, seguimos ahondando en las investigaciones hay avances importantes”. Jorge Llaven Abarca, fiscal general del Estado

El fiscal de Chiapas, Llaven Abarca, indicó que se continúa con los actos de investigación y ya se tienen avances en la identificación de los vehículos participantes y de otros implicados en el delito, con lo que se determinará si hubo participación de otras personas servidoras públicas.

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