Calor en CDMX podría aumentar más de seis grados en 100 años, advierte la UNAM

UNAM aumenta por un aumento sostenido de calor en CDMX | Foto: Cuartoscuro – IA

La Ciudad de México se calienta gradualmente, a un ritmo de entre 3.4 y 3.5 grados por siglo, y debido a las proyecciones por el cambio climático, el escenario más pesimista indica que el calor podría aumentar más de seis grados en 100 años, según Erik Velasco Saldaña, investigador del Molina Center for Energy and the Environment.

La temperatura capitalina ha tenido un incremento sostenido a partir de 1990, es decir, en 36 años ha subido 0.34 grados Celsius (°C) por década, alertó el investigador, quien atribuyó dicho fenómeno a la creciente urbanización.

Consecuencias por las altas temperaturas en la Ciudad de México

El calor en las urbes, como la Ciudad de México, podría traer diversas consecuencias que tendrían un impacto directo en los habitantes, incluyendo:

Islas de calor

Menor evapotranspiración

Cambios en los patrones de lluvia

Aguaceros e inundaciones

Daños a la calidad del aire

Química atmosférica más activa

Mayor disponibilidad de ácido nitroso

Emisiones de gases y compuestos químicos liberados a la atmósfera por fuentes biológicas naturales

Emisiones de amoniaco, basura y aguas residuales

El especialista también advirtió que podrían ocurrir mayores emisiones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono por el uso cada vez mayor de aire acondicionado en domicilios y negocios.

Y se esperan mayores emisiones de metano en rellenos sanitarios y aguas residuales, así como el crecimiento en el número de incendios, provocados principalmente por la falta de agua de irrigación y siniestros en la interfaz ciudad-campo, de acuerdo con Velasco Saldaña.

Islas de calor, una de las principales consecuencias

La urbanización responsable del aumento en las temperaturas también produce islas de calor, regiones donde hay una temperatura significativamente más alta y distinta de zonas urbanas y rurales, según explicó el investigador del Molina Center for Energy and the Environment.

Este efecto puede ser atenuado por la naturaleza de las superficies y la diferente exposición al sol; además, puede ser más intenso durante la noche, cuando el asfalto y el cemento siguen emitiendo calor.

Dicho fenómeno puede dañar a grupos vulnerables y al ecosistema urbano, según dijo el especialista en el ciclo de conferencias “Resiliencia y mitigación del cambio climático en ciudades”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así es el fenómeno de las islas de calor | Imagen: UNAM

El problema de calor en CDMX aún se puede solucionar

El investigador mexicano reconoció que el clima de la Ciudad de México aún “es envidiable”, pues nunca hace demasiado calor o frío, el aire es relativamente seco y solamente llueve por las tardes en verano.

Velasco Saldaña también indicó que las temperaturas de la capital mexicana oscilan de 9 a 10 grados y 25 a 26 en promedio. “Tenemos una marcada diferencia entre el mediodía y la noche, lo que nos ayuda a generar un clima agradable“, señaló.

Y reconoció que, aunque la temperatura va en ascenso, aún no se alcanza el umbral en que el calor afecta directamente a la salud pública.

Según sus palabras, aún es tiempo de hacer algo y para evitar llegar a los 45 grados reportados de marzo a mayo en Nueva Delhi, India, o los más de 40 registrados recientemente en Tokio, Japón.

¿Y cómo se puede dar marcha atrás?

Elvira Jiménez Navarro, coordinadora de campañas de Greenpeace España, recomendó crear ciudades más habitables, justas y resilientes, donde las personas estén en el centro y la biodiversidad sea una aliada que mejore la calidad de vida.

También recomendó tener refugios climáticos, espacios públicos o privados destinados a las poblaciones vulnerables con temperaturas de 26 a 27 grados con bancas para sentarse también podría ayudar a mitigar o adaptarse a las altas temperaturas en las urbes.

Finalmente, llamó a contemplar coberturas verdes y siembra de árboles que equilibren con ecosistemas urbanos vivos a la pavimentación.

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