Semana Mundial del Espacio 2026: ¿qué es la “Rocket Revolution”, el tema de este año?

¿Cuál es el tema de este año en la Semana Mundial del Espacio? | Foto: AFP

La Semana Mundial del Espacio 2026 comenzó este domingo 4 de octubre y el tema de este año es la “Rocket Revolution” (“Revolución del Cohete“), es decir, la rápida transformación de la manera en que la humanidad llega al espacio, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La NASA celebró el inicio de este evento anual recordando a través de redes sociales el lanzamiento de la misión Artemis II, impulsado por el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLE) en abril de este año.

It's World Space Week!



This year's theme is "Rocket Revolution" — celebrate with us by looking back to the launch of Artemis II, powered by our Space Launch System rocket and its 8.8 million pounds of thrust. Learn more about SLS: https://t.co/1w344Bl1zF pic.twitter.com/OqyM4ATOGF — NASA (@NASA) October 5, 2026

¿Qué es la Semana Mundial del Espacio?

La llamada Semana Mundial del Espacio nació el 6 de diciembre de 1999, mediante la resolución 54/68, cuando la Asamblea General de la ONU proclamó el evento para celebrar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales para mejorar la condición humana.

“La Semana Mundial del Espacio es el mayor evento anual sobre el espacio en todo el mundo”. ONU

Este espacio contribuye a formar a las profesionales del futuro al inspirar a los estudiantes, demuestra el apoyo público visible al programa espacial, educa a la población sobre las actividades espaciales y fomenta la cooperación internacional en materia de divulgación y educación espacial.

Cada año, la Junta Directiva de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio selecciona un tema en coordinación con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterreste de las Naciones Unidas.

“Rocket Revolution” el tema de la Semana Mundial del Espacio 2026.

Las autoridades eligieron que, para la Semana Mundial del Espacio de 2026, que se celebra en todo el mundo del 4 al 10 de octubre, el tema elegido sea la “Rocket Revolution“, o la “Revolución de los cohetes“.

La “Revolución de los cohetes” se centra en la rápida transformación de los lanzamientos espaciales, de acuerdo con la ONU.

“El acceso al espacio, que antes se limitaba a un reducido número de programas gubernamentales, se está ampliando ahora gracias a proveedores de lanzamientos comerciales, cohetes reutilizables, equipos universitarios, empresas emergentes y nuevos actores nacionales en el ámbito espacial“, señalaron las Naciones Unidas.

Las autoridades globales reconocieron que el cambio en las tecnologías espaciales está transformando quién puede llegar al espacio, la frecuencia de los lanzamientos y los usos que se dan al espacio.

Este tema sirve de orientación general para que los participantes de la Semana Mundial del Espacio definan el contenido de sus programas, de acuerdo con la ONU.

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