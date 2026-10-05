Así fue el momento en que Karl Deisseroth contó a sus hijos que ganó el Nobel de Medicina 2026

Karl Deisseroth recibió la noticia y así lo contó a sus hijos. Foto: AFP

El profesor de bioingeniería y de psiquiatría y ciencias conductuales de Stanford Karl Deisseroth, fue sorprendido durante la madrugada de este lunes 5 de octubre con la llamada del Comité Nobel para informarle que había ganado el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, junto con Peter Hegemann y Georg Nagel.

Horas después, Stanford compartió un video en el que Deisseroth aparece en casa y comparte la noticia con sus hijos, quienes se encontraron emocionados por el logro de su padre y no dudaron en abrazarlo.

The most important briefings of the day.



Karl Deisseroth, professor of bioengineering and of psychiatry and behavioral sciences, shares the news of his Nobel Prize with his kids. pic.twitter.com/pTzP1A3pHj — Stanford University (@Stanford) October 5, 2026

El científico pasó de hablar con el Comité Nobel y atender llamadas de medios de comunicación a continuar con las responsabilidades de cualquier padre de familia.

Deisseroth contó que recibió la llamada alrededor de las 12:27 de la madrugada, pero no alcanzó a contestar.

Segundos después, el teléfono de su esposa, Michelle Monje-Deisseroth, comenzó a sonar, del otro lado preguntaron si podían hablar con Karl.

Cuando finalmente habló con el Comité Nobel, la noticia lo dejó sin palabras. El científico explicó que durante unos 30 segundos tuvo dificultades para hablar debido a la sorpresa y la emoción que le provocó el anuncio.

Deisseroth es padre de cinco hijos y, mientras atendía llamadas y entrevistas desde su casa, ellos todavía dormían. En declaraciones a The Associated Press, el científico explicó que una de sus siguientes obligaciones era prepararles sus almuerzos escolares.

“Esa es mi única obligación en las próximas horas, asegurarme de preparar sus sándwiches”, contó.

Así, entre llamadas desde Estocolmo, entrevistas y felicitaciones por el Nobel, Deisseroth también tuvo que ocuparse de preparar la comida de sus hijos.

Stanford detalló que, después de recibir la llamada, Deisseroth permaneció en la sala de su casa atendiendo a los reporteros. A su alrededor estaban fotografías familiares y sus hijos, que inicialmente continuaban dormidos.

Su esposa también estuvo presente durante las primeras horas después del anuncio, ella es profesora de neurooncología pediátrica en Stanford Medicine y describió a su esposo como alguien que ha transformado el campo de la neurociencia.

Incluso hubo espacio para una escena más cotidiana, Deisseroth apareció tomando café de una taza con una frase de “Game of Thrones”, serie de la que él y su esposa son seguidores.

Stanford señaló que Monje-Deisseroth se apresuró a aclarar que, pese al mensaje de la taza, lo que el científico estaba tomando era café.

Un día que comenzó como cualquier otro

Deisseroth explicó que la noche anterior había estado trabajando hasta tarde en documentos y correos electrónicos antes de irse a dormir.

Es conocido por describirse como una persona nocturna y, cuando recibió la llamada desde Estocolmo, apenas se había acostado.

Después de la noticia prácticamente no volvió a dormir.

En otro video publicado por la Universidad de Stanford se puede ver al profesor Karl Deisseroth llegando a trabajar entre un pasillo de aplausos de colegtas y alumnos.

Walking into work as a new Nobel laureate. pic.twitter.com/4zTd4kRYMV — Stanford University (@Stanford) October 5, 2026

Y aunque el reconocimiento por su trabajo en optogenética convirtió su nombre en uno de los protagonistas del inicio de la Semana Nobel, la mañana en casa siguió teniendo las mismas responsabilidades de siempre.

Optogenética también busca restaurar la vista

Su estudio en optogenética permitió a los investigadores observar y controlar la actividad de células específicas para entender mejor cómo funciona el cerebro.

De acuerdo con el Comité Nobel, esta técnica ha ayudado a identificar circuitos relacionados con diferentes conductas y enfermedades.

Entre las posibles aplicaciones se encuentran padecimientos como el Parkinson y la epilepsia. Sin embargo, el comité señala que estos avances podrían tener aplicaciones más amplias en el tratamiento de trastornos neurológicos y sensoriales.

La investigación de los galardonados ya tiene aplicaciones en el campo de la medicina clínica. Actualmente, científicos utilizan la optogenética para intentar restaurar la visión en personas con discapacidad visual.

El Comité Nobel señaló que esta disciplina transformó la comprensión científica del cerebro y permite avanzar en el estudio de uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona este órgano.

¿Cuándo recibirán el Nobel de Medicina?

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibirán un diploma, una medalla de oro y un premio económico de 1.2 millones de dólares.

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

La ceremonia oficial se realizará en Estocolmo el 10 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, creador de los premios Nobel.

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