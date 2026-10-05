¡Cuidado! Frente frío 1 provocará lluvias fuertes en México: ¿cuánto durará y qué estados afectará?

Hay alerta por lluvias fuertes. Foto: Getty.

El frente frío número 1 permanecerá estacionario frente a las costas de Tamaulipas y mantendrá condiciones para lluvias fuertes en distintos estados de México durante los próximos días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal interactuará con otros fenómenos atmosféricos, entre ellos una circulación ciclónica, canales de baja presión y zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que se esperan lluvias fuertes, muy fuertes e intensas, algunas acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible granizo.

¿Cuánto durará el Frente Frío 1?

De acuerdo con información de autoridades meteorológicas, los sistemas frontales suelen permanecer entre 3 y 7 días en territorio nacional; para este fenómeno; no obstante, el pronóstico del SMN, reporta condiciones de lluvia hasta el jueves 8 de octubre.

El lunes 5 de octubre, el frente permanecerá estacionario frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para ese día se pronostican lluvias intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, además de lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco.

El martes 6 y miércoles 7 de octubre continuarán las lluvias en entidades del noreste, centro, sur y sureste del país. Para el jueves 8, el SMN todavía prevé precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del occidente, sur, centro y sureste.

¿Qué estados afectará el Frente Frío 1?

Los estados que tendrán algunos de los mayores acumulados de lluvia durante este periodo son:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Guerrero

Campeche

Yucatán

También se esperan lluvias en entidades del centro y occidente, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

El SMN pronostica los mayores acumulados entre el lunes y jueves en diferentes zonas del sur y sureste.

Para el lunes 5 se esperan lluvias de 150 a 250 milímetros en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Para el martes 6, los acumulados de 150 a 250 milímetros podrían presentarse en Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

El miércoles 7 se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Para el jueves 8, las lluvias más importantes se concentrarán nuevamente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que la ubicación y fuerza de los sistemas meteorológicos pueden modificar las condiciones previstas.

10 recomendaciones en caso de lluvias fuertes

Protección Civil exhorta a la población a seguir las siguientes recomendaciones en caso de lluvias fuertes.

Mantén las coladeras limpias, evita que la basura las tape e impida que drene el agua adecuadamente. Extrema precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje. Toma precauciones en el tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas. Presta especial atención a personas enfermas y personas adultas mayores, niñas y niños y ayuda a las personas que se encuentran en situación de calle. Reconoce muy bien el lugar donde te encuentras. Localiza lugares altos y rutas de evacuación. En caso de que sea necesario y se realicen evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo atiende las recomendaciones de Protección Civil y asiste a los refugios temporales de manera preventiva. Observa el nivel en los ríos de respuesta lenta y las presas de la región. Evita cruzar vados, ríos y cuerpos de agua que se encuentren crecidos. Mantén tus documentos de identidad y de información importante resguardados dentro de un plástico en lugar seguro pero fácil de acceder. Sigue la información sobre el desarrollo de estos fenómenos a través de las cuentas de @conagua_clima y @PcSegob en X. Atiende las recomendaciones de las autoridades y resguarda tu integridad y la de las personas con las que te encuentras.

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