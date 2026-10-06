La mañanera de Claudia Sheinbaum, 6 de octubre de 2026

Sobre la academia internacional en Querétaro donde intervendrá Estados Unidos, Claudia Sheinbaum explica que cualquier entidad que quiera la participación extranjera en una academia policial debe solicitar opiniones a dependencias del gobierno federal, quienes deben aprobar el proyecto.

“Los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencia extranjeras”, cita la presidenta conforme al artículo 117 de la Constitución.

Incluso, destaca que la SCJN y tratados internacionales sostienen que las acciones diplomáticas y acuerdos con otros países recaen en los gobiernos federales y no estatales.