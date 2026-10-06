La mañanera de Claudia Sheinbaum, 6 de octubre de 2026
Entérate de los temas más importantes abordados por la presidenta y su gabinete.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 6 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 6 de octubre de 2026
Sobre la academia internacional en Querétaro donde intervendrá Estados Unidos, Claudia Sheinbaum explica que cualquier entidad que quiera la participación extranjera en una academia policial debe solicitar opiniones a dependencias del gobierno federal, quienes deben aprobar el proyecto.
“Los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencia extranjeras”, cita la presidenta conforme al artículo 117 de la Constitución.
Incluso, destaca que la SCJN y tratados internacionales sostienen que las acciones diplomáticas y acuerdos con otros países recaen en los gobiernos federales y no estatales.
La presidenta informa que posteriormente se informará a los derechohabientes cómo acceder al Servicio Universal de Salud, conforme obtengan su credencial. Actualmente, solo se está brindando a adultos mayores.
Creación de 12 mil 750 consultorios para atención primaria gratuita
Claudia Sheinbaum explica que los consultorios SUS de atención primaria estarán en las casas de salud municipales abandonadas, espacios públicos y lugares de trabajo, en las 24 entidades que tiene IMSS-Bienestar.
En cada sitio, un Comité Vecinal se encargará de adecuar los espacios, el cual recibirá el recurso para pintar y mejorar el inmueble con la mano de obra “de la propia comunidad”.
Los espacios se adecuarán en lo que resta del año para una inauguración paulatina a partir de enero del 2027. Dichos espacios ayudarán a disminuir la saturación de los centros de salud públicos.
El Gobierno Federal está contratando a médicos, enfermeros licenciados, técnicos y auxiliares para trabajar en los consultorios de atención primaria del IMSS-Bienestar. Más de 73 profesionales de la salud ya se postularon.
El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anuncia que los 12 mil 750 consultorios SUS de atención primaria de la salud, como parte del Sistema Universal de Salud.
Los consultorios SUS tendrán las siguientes características:
-No rechazar a pacientes
-Valorar estado de salud y detectar riesgos y signos de alarma
-Diagnosticar y tratar condiciones agudas y crónicas de primer grado
-Prescribe conforme a evidencia y buenas prácticas
-Garantiza estudios diagnósticos
En estos espacios, las personas recibirán atención médica por malestares o enfermedades de menor riesgo. En caso de alguna complicación, el personal vinculará al paciente a un hospital público.
Los pacientes deberán agendar y confirmar cita en la App SUS, donde un chatbot identificará síntomas para dirigirlo al consultorio más cercano.
El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, indica que han canalizado 854 mil 184 casos de pacientes con hipertensión arterial a instituciones de salud, así como a 226 mil 91 con diabetes mellitus.
La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, explica que han hecho más de 27 millones de consultas domiciliarias gratuitas a derechohabientes de pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, como parte del programa “Salud Casa por Casa”.
De esas consultas, 12 millones 806 mil fueron primera visita; 8 millones 305 mil corresponden a segunda visita, mientras que 5 mil 945 millones fueron terceras consultas.
En total, el personal de la salud ha visitado 10 millones 276 mil 651 hogares de la República.
El Gobierno Federal entrega 303 viviendas en Lerdo, Durango, como parte del Programa de Viviendas para el Bienestar. La meta es de 25 mil casas, rebasando la meta del sexenio para dicha entidad.
Suman 44 mil viviendas en 27 entidades del país, toda vez que en octubre abrirán otros ocho fraccionamientos.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum este 6 de octubre.
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