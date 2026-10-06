Se esperan lluvias en todo el país y temperaturas de hasta 45 grados este martes

Lluvias. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este martes 6 de octubre, como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias en los 32 estados del país, las cuales alcanzarán puntuales torrenciales. El frente frío 1, así como dos zonas de baja presión, serán las encargadas de las precipitaciones.

Mientras tanto, el huracán Rachel continuará perdiendo intensidad durante este martes, mientras se aleja de las costas del país, según el pronóstico del SMN.

Sin embargo, las altas temperaturas se mantienen en el país para este martes, en específico en el noroeste, donde se alcanzarán hasta 45 °C.

¿Dónde lloverá este martes 6 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Veracruz

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Michoacán

Estado de México

Puebla

Morelos

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Guanajuato

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 6 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa

Baja California Sur y Sinaloa 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Tamaulipas y Veracruz

: Tamaulipas y Veracruz Viento de 40 a 60 km/h : Tabasco y Oaxaca

: Tabasco y Oaxaca Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí

: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Veracruz y Tabasco

costa de Baja California Sur, Veracruz y Tabasco Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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