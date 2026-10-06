Se esperan lluvias en todo el país y temperaturas de hasta 45 grados este martes
Se vigilan dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico.
A lo largo de este martes 6 de octubre, como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias en los 32 estados del país, las cuales alcanzarán puntuales torrenciales. El frente frío 1, así como dos zonas de baja presión, serán las encargadas de las precipitaciones.
Mientras tanto, el huracán Rachel continuará perdiendo intensidad durante este martes, mientras se aleja de las costas del país, según el pronóstico del SMN.
Sin embargo, las altas temperaturas se mantienen en el país para este martes, en específico en el noroeste, donde se alcanzarán hasta 45 °C.
¿Dónde lloverá este martes 6 de octubre?
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Veracruz
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Tamaulipas
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Michoacán
- Estado de México
- Puebla
- Morelos
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Guanajuato
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 6 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California y Sonora
- 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa
- 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Tamaulipas y Veracruz
- Viento de 40 a 60 km/h: Tabasco y Oaxaca
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Veracruz y Tabasco
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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