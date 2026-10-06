Lluvia provoca marcha de seguridad en 7 Líneas del Metro CDMX; trenes avanzan lento

Marcha lenta en el Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

La lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) provocó que el Metro CDMX implementara marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y A, por lo que los trenes reducen su velocidad para garantizar un trayecto seguro.

¿Qué Líneas del Metro CDMX tienen marcha de seguridad?

De acuerdo con el Metro CDMX, la medida aplica en las siguientes Líneas:

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 8

Línea 9

Línea A

La marcha de seguridad implica una reducción en la velocidad de los trenes, por lo que los usuarios podrían registrar mayores tiempos de traslado.

Metro CDMX pide anticipar la salida

Ante las condiciones de lluvia, el Metro recomendó a los usuarios anticipar su salida para evitar contratiempos durante sus recorridos.

También pidió resguardar los paraguas, ya que pueden caer a las vías y provocar demoras en el servicio.

El Metro CDMX señaló que la información puede cambiar debido a eventualidades en la operación, por lo que los usuarios deben mantenerse atentos a las actualizaciones del servicio.

#MetroAlMomento:



Debido a presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Les sugerimos anticipar su salida y resguardar… pic.twitter.com/Lz1pPsvwvc — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2026

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