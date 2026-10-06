Protestas estudiantiles sacuden Francia: miles marchan contra falta de profesores y aulas deterioradas, en medio de enfrentamientos

Foto: AFP

Decenas de miles de estudiantes de bachillerato, padres, profesores y sindicatos salieron este martes a las calles de Francia para exigir mejores condiciones educativas, mientras las protestas que comenzaron a finales de septiembre continúan bajo una fuerte vigilancia policial y con episodios de violencia.

Las manifestaciones se realizaron en ciudades como Marsella, Lyon y Nantes, mientras en París las autoridades esperaban hasta 40 mil participantes durante la tarde. Hasta ese momento, unas 86 mil personas habían comenzado a marchar en distintas ciudades, según cifras oficiales proporcionadas por la AFP.

¿Por qué protestan los estudiantes en Francia?

Los estudiantes de los liceos, donde cursan jóvenes de entre 15 y 18 años, reclaman principalmente por la falta de reemplazo de profesores ausentes, los horarios sobrecargados y las condiciones de los planteles.

También denuncian que existen aulas deterioradas y que no cuentan con condiciones suficientes para soportar el aumento de las temperaturas.

Desde finales de septiembre, los alumnos han bloqueado cientos de centros educativos para exigir más recursos para la educación.

Scuffles broke out between protesters and police in Paris on Tuesday as high schoolers in France returned to the barricades in their protest movement demanding more resources for the school system. pic.twitter.com/n2kN3QxEsh — The Associated Press (@AP) October 6, 2026

Este martes, las clases fueron suspendidas de manera total o parcial en casi 900 de los 3 mil 700 institutos de Francia, de acuerdo con el Ministerio de Educación.

“Hoy me manifiesto porque tengo miedo por mi futuro y quiero reivindicar mis derechos”, dijo a AFP Selma, una estudiante de 15 años en Marsella.

En Nantes, la marcha fue encabezada por una pancarta con el mensaje: “Escuelas sin dinero, país sin futuro”.

Protestas en Francia dejan cientos de heridos

La movilización ocurre en medio de una creciente tensión entre estudiantes y fuerzas de seguridad.

Desde el comienzo del movimiento, 24 centros educativos fueron incendiados o saqueados, mientras el gobierno reporta 215 estudiantes heridos, 85 integrantes del personal docente y 715 policías.

Uno de los casos más graves ocurrió el lunes, cuando un joven de 15 años perdió una mano después de recoger una granada de dispersión lanzada por agentes antidisturbios en Lens, en el norte del país, según una fuente sindical policial citada por AFP.

Un cordon de casques blancs composé d'élus et adultes s'est formé à l'avant de la manifestation pour tenter d'éviter les tensions et protéger les manifestants.#6octobre #BlocusLycées #BlocusUniversités #Paris pic.twitter.com/edkWFN5y4X — Luc Auffret (@LucAuffret) October 6, 2026

Otros estudiantes también perdieron la visión de un ojo o dientes durante las intervenciones de las fuerzas de seguridad.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que las intervenciones policiales se realizan con la “máxima proporcionalidad”.

Por su parte, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, aseguró que la “prioridad absoluta” del gobierno es proteger a los alumnos y calificó como una “tragedia” el caso del joven que perdió la mano.

Acusan a la policía de usar fuerza desproporcionada

Sindicatos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

Amnistía Internacional pidió poner fin a lo que calificó como una “represión policial desproporcionada”.

La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) también expresó su “profunda preocupación” y pidió al gobierno la máxima moderación en el uso de la fuerza y en los procesos judiciales contra estudiantes.

Protests in Paris over school conditions https://t.co/m9YATIqHAy — Reuters (@Reuters) October 6, 2026

Ante las acusaciones de brutalidad, la policía abrió 10 investigaciones internas contra agentes.

Además, las autoridades reportaron que más de 5 mil personas fueron detenidas, de las cuales 87% eran menores de edad.

¿Qué propone el gobierno de Francia?

El gobierno enfrenta presión para responder tanto a las demandas relacionadas con la educación como a los episodios de violencia registrados durante las protestas.

Además de buscar soluciones a la falta de profesores y a la renovación de edificios escolares, el primer ministro Sébastien Lecornu propuso una ley para que quienes sean responsables de daños a la propiedad pública paguen las reparaciones.

Plusieurs milliers de lycéens et étudiants convergent sur la Place de la République à Paris avant le début de la grande manifestation.#BlocusLycées #6octobre #Paris pic.twitter.com/3GZBWi73PX — Luc Auffret (@LucAuffret) October 6, 2026

Las protestas también llegan meses antes de las elecciones presidenciales de 2027, en un momento en que el gobierno busca aprobar un presupuesto con un fuerte ajuste fiscal para reducir los déficits y la deuda públicos.

Gobierno acusa a La Francia Insumisa de impulsar protestas

El gobierno del presidente Emmanuel Macron acusa al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de estar detrás de las movilizaciones.

Su líder y candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, expresó su respaldo a los manifestantes, aunque llamó a utilizar métodos no violentos.

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