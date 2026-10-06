Detienen a “El Tanque”, presunto operador regional del CJNG; se le relaciona con ataque contra helicóptero del Ejército

Foto: @OHarfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Iván “N”, alias “El Tanque”, en Zapopan, Jalisco, quien es identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el funcionario, el detenido tendría actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y las investigaciones lo vinculan con diversos delitos.

¿De qué delitos es señalado “El Tanque”?

Según lo informado por García Harfuch, las investigaciones relacionan a Iván “N” con:

Homicidios

Extorsión

Privación ilegal de la libertad

Robo de hidrocarburos

Lavado de dinero

Tráfico de drogas

Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, ocurrido en 2015, en el que murieron integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

¿Cómo fue detenido “El Tanque”?

La captura fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional, ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC.

En el operativo también participaron agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informó Harfuch en una publicación en redes sociales.

Las autoridades identificaron los movimientos de Iván “N” y posteriormente lo localizaron en Zapopan.

El detenido fue capturado en flagrancia y durante la acción se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

¿Qué relación tiene con “El Mencho”?

El secretario de Seguridad señaló que en septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Iván “N” por sus vínculos con el CJNG.

También lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A partir de ello, hubo intercambio de información con la DEA, indicó García Harfuch.

¿Qué sigue para “El Tanque”?

Iván “N” será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

García Harfuch reconoció el trabajo de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y agentes de investigación de la SSPC, de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI.

También agradeció el apoyo de los gobiernos de Veracruz y Jalisco y de sus gobernadores, Rocío Nahle y Pablo Lemus.

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