UNAM rechaza prohibir el celular en los salones de clases

UNAM llama al uso formativo de celulares en las aulas | Foto: Shutterstock – IA

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no prohibirá el uso de celulares y otros dispositivos en los salones de clase. El Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la universidad informó que apostará por enseñar a usarlos de forma responsable, en lugar de restringirlos por completo.

A través de su Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA), la UNAM se comprometió a elaborar un diagnóstico con todas las áreas universitarias para identificar el uso de dispositivos móviles, ampliar la capacitación al personal docente y continuar con el censo sobre las acciones institucionales en materia de inteligencia artificial (IA).

El Gobierno de México anunció el pasado 21 de septiembre que se prohibirían los dispositivos digitales en las aulas a nivel primaria y secundaria; sin embargo, simplemente se hizo un llamado al uso responsable y seguro a nivel superior.

La UNAM no prohibirá los celulares en los salones de clases

La UNAM no adoptará una postura prohibitiva con respecto al uso de celulares en las aulas, sino que el organismo se pronunció a favor de reconocer la autoridad del personal docente para tomar esta decisión, según anunció este lunes la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la institución.

La decisión se tomó y anunció durante una sesión extraordinaria del CCOIA-UNAM presidida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, según se dio a conocer este 5 de octubre.

El pleno del consejo analizó una serie de propuestas del Comité Académico Interdisciplinario (CAI) sobre las restricciones y sugerencias en torno al uso de smartphones e IA en los salones de clases.

Tras analizar las propuestas, el Consejo concluyó:

“La institución debe privilegiar un enfoque formativo, reflexivo, crítico y responsable”. UNAM

#BoletínUNAM La UNAM apuesta por un uso formativo de dispositivos digitales en las aulas > https://t.co/mnu4k8RTcL pic.twitter.com/ro0Iq6slgy — UNAM (@UNAM_MX) October 5, 2026

Y se definió que cualquier medida interna orientada al bienestar del cuerpo estudiantil debe fundamentarse en la evidencia científica que generen las propias áreas de la UNAM, según compartió la DGCS.

¿Qué sigue en torno a la UNAM y el uso de celulares en las aulas?

El pleno del Consejo acordó solicitar a las entidades correspondientes la elaboración de un diagnóstico integral sobre el uso de celulares e IA en los diferentes niveles educativos de la UNAM.

El CCOIA-UNAM también determinó intensificar y ampliar los programas de formación docente en el uso pedagógico de dispositivos móviles y herramientas de inteligencia artificial.

Los resultados de dicho análisis se integrarán formalmente a la estrategia universitaria de IA para la Educación.

Asimismo, el Comité Universitario de Ética anunció la creación del subcomité en IA, tras la iniciativa de Pablo Pruneda Gross, coordinador del CCOIA-UNAM.

La casa de estudios apuesta por dicho subcomité con el objetivo de potenciar sus capacidades de investigación mediante un aprovechamiento ético y responsable de la tecnología.

UNAM organizará una hackatón de uso de IA

La UNAM también anunció la organización de un hackathon respecto al uso de la inteligencia artificial y la ética dirigido a estudiantes de bachillerato. Y se dio a conocer que iniciaron las operaciones del sitio web del CCOIA-UNAM a través del siguiente link.

Un hackathon es un evento intensivo, normalmente de 24 a 48 horas, en el que equipos multidisciplinares compiten para resolver un reto concreto, de acuerdo con Hackathon Spain.

También se formalizó la incorporación de Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM, y de Joaquín Narro Lobo, coordinador de Administración y Servicios Escolares, al CCOIA-UNAM.

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