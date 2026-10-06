Sindicalizados encabezan las protestas en la CDMX este martes 6 de octubre

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 6 de octubre se registrarán 20 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores sindicalizados que exigen aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

De forma específica, habrá una marcha, cuatro concentraciones, dos citas agendadas, tres rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La marcha de trabajadores sindicalizados rumbo al Zócalo destaca entre las principales protestas y actividades en la CDMX para este 6 de octubre.

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Protestas y actividades en la CDMX para este 6 de octubre

Unión General de Trabajadores de México

Hora: 17:00

Lugar: Estación “Chabacano”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. San Antonio Abad y Calz. Chabacano, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Zócalo Capitalino

Motivo: Exigen el pago de laudos, reinstalación de personal, aumento salarial, basificación, alto al acoso laboral, uniformes, insumos y herramientas de trabajo

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración

Aforo: 400

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública

Hora: 10:00

Lugar: Plaza de la Ciudadela, Emilio Dondé y Balderas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Asamblea informativa para tratar asuntos relacionados con los trámites de retabulaciones para pensiones y jubilaciones

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 50

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Hora: 15:00

Lugar: Zócalo Capitalino, Av. 5 de Mayo y Monte de Piedad, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán un mitin para exigir a las autoridades el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos alcanzados con motivo del levantamiento de la huelga, conforme a los compromisos establecidos durante el proceso de negociación

Aforo: 100

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez

Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45

Consejo Nacional de Motociclistas, A.C.

Hora: 10:00

Lugar: Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan la regulación de los viajes por aplicación y están en contra de la modificación del artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la cual busca prohibir de forma expresa el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales como Uber o Didi

Observaciones: No se descarta que se trasladen en caravana a la sede del Congreso de la Ciudad de México, con motivo de la mesa de trabajo programada con diputados locales, en la que se prevé abordarán sus principales demandas y planteamientos

Aforo: 30

Citas agendadas

Asamblea General de Trabajadores

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Continuarán mesa de diálogo con el fin de abordar temas relacionados con dos plazas

Aforo: 10

Consejo Nacional de Motociclistas, A.C.

Hora: 11:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan la regulación de los viajes por aplicación y están en contra de la modificación del artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la cual busca prohibir de forma expresa el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales como Uber o Didi

Aforo: 30

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Hora: 05:50

Lugar: People for Bikes Roma, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte

Destino: Bosques de las Lomas, Alc. Miguel Hidalgo

Aforo: 25

People for Bikes – Roma

Hora: 20:30

Lugar: Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte, Alc. Iztacalco

Destino 1: Arena México

Destino 2: Arena Coliseo

Aforo: 30

Rodando con Dinosaurios

Hora: 20:15

Lugar: Kiosco de la Alameda Central

Destino: Parque de la Bombilla, Av. de la Paz A, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón

Aforo: 25

Actividades artísticas y culturales para hoy

Rosana

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional

Aforo: 9,790

Geese “Getting Killed Again Tour”

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Metropólitan

Aforo: 3,165

XLIX Feria Nacional del Mole 2026

Hora: Durante el día

Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Milpa Alta

Fecha: Del 03 al 25 de octubre de 2026

Aforo: 5,000

ERP Summit

Hora: 09:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Benito Juárez

Aforo: 1,500

Noche Mágica, con motivo del Festival Internacional del Globo

Hora: 18:00

Lugar: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc

Aforo: 200

Actividades deportivas

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:30

Lugar: Arena México, Cuauhtémoc

Aforo: 4,000

Eventos religiosos

Festividad de San Francisco de Asís

Hora: 12:00

Lugar: Pueblo de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac

Fecha: Del 04 al 11 de octubre de 2026

Aforo: 8,500

Fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel

Hora: Durante el día

Lugar: Capilla de San Miguel Arcángel, calle 16 de Septiembre No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco, Tlalpan

Aforo: 2,500

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México, Tlalpan

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

Fashion Leader México 006

Hora: 11:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Benito Juárez

Fecha: 06, 07 y 08 de octubre de 2026

Aforo: 1,250

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 6 de octubre.

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