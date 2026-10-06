Sindicalizados encabezan las protestas en la CDMX este martes 6 de octubre
Entérate de las protestas y actividades que podrían causar tráfico o retrasos en la capital.
Este martes 6 de octubre se registrarán 20 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores sindicalizados que exigen aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.
De forma específica, habrá una marcha, cuatro concentraciones, dos citas agendadas, tres rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La marcha de trabajadores sindicalizados rumbo al Zócalo destaca entre las principales protestas y actividades en la CDMX para este 6 de octubre.
Protestas y actividades en la CDMX para este 6 de octubre
Unión General de Trabajadores de México
- Hora: 17:00
- Lugar: Estación “Chabacano”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. San Antonio Abad y Calz. Chabacano, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Zócalo Capitalino
- Motivo: Exigen el pago de laudos, reinstalación de personal, aumento salarial, basificación, alto al acoso laboral, uniformes, insumos y herramientas de trabajo
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración
- Aforo: 400
Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública
- Hora: 10:00
- Lugar: Plaza de la Ciudadela, Emilio Dondé y Balderas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea informativa para tratar asuntos relacionados con los trámites de retabulaciones para pensiones y jubilaciones
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 50
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México
- Hora: 15:00
- Lugar: Zócalo Capitalino, Av. 5 de Mayo y Monte de Piedad, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Realizarán un mitin para exigir a las autoridades el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos alcanzados con motivo del levantamiento de la huelga, conforme a los compromisos establecidos durante el proceso de negociación
- Aforo: 100
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45
Consejo Nacional de Motociclistas, A.C.
- Hora: 10:00
- Lugar: Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan la regulación de los viajes por aplicación y están en contra de la modificación del artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la cual busca prohibir de forma expresa el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales como Uber o Didi
- Observaciones: No se descarta que se trasladen en caravana a la sede del Congreso de la Ciudad de México, con motivo de la mesa de trabajo programada con diputados locales, en la que se prevé abordarán sus principales demandas y planteamientos
- Aforo: 30
Citas agendadas
Asamblea General de Trabajadores
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Continuarán mesa de diálogo con el fin de abordar temas relacionados con dos plazas
- Aforo: 10
Consejo Nacional de Motociclistas, A.C.
- Hora: 11:00
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan la regulación de los viajes por aplicación y están en contra de la modificación del artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la cual busca prohibir de forma expresa el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales como Uber o Didi
- Aforo: 30
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Hora: 05:50
- Lugar: People for Bikes Roma, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte
- Destino: Bosques de las Lomas, Alc. Miguel Hidalgo
- Aforo: 25
People for Bikes – Roma
- Hora: 20:30
- Lugar: Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte, Alc. Iztacalco
- Destino 1: Arena México
- Destino 2: Arena Coliseo
- Aforo: 30
Rodando con Dinosaurios
- Hora: 20:15
- Lugar: Kiosco de la Alameda Central
- Destino: Parque de la Bombilla, Av. de la Paz A, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón
- Aforo: 25
Actividades artísticas y culturales para hoy
Rosana
- Hora: 20:30
- Lugar: Auditorio Nacional
- Aforo: 9,790
Geese “Getting Killed Again Tour”
- Hora: 21:00
- Lugar: Teatro Metropólitan
- Aforo: 3,165
XLIX Feria Nacional del Mole 2026
- Hora: Durante el día
- Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Milpa Alta
- Fecha: Del 03 al 25 de octubre de 2026
- Aforo: 5,000
ERP Summit
- Hora: 09:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Benito Juárez
- Aforo: 1,500
Noche Mágica, con motivo del Festival Internacional del Globo
- Hora: 18:00
- Lugar: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc
- Aforo: 200
Actividades deportivas
Lucha Libre Profesional
- Hora: 19:30
- Lugar: Arena México, Cuauhtémoc
- Aforo: 4,000
Eventos religiosos
Festividad de San Francisco de Asís
- Hora: 12:00
- Lugar: Pueblo de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac
- Fecha: Del 04 al 11 de octubre de 2026
- Aforo: 8,500
Fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel
- Hora: Durante el día
- Lugar: Capilla de San Miguel Arcángel, calle 16 de Septiembre No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco, Tlalpan
- Aforo: 2,500
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México, Tlalpan
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
Fashion Leader México 006
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Benito Juárez
- Fecha: 06, 07 y 08 de octubre de 2026
- Aforo: 1,250
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 6 de octubre.
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