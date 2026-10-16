Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex este viernes 16 de octubre
CDMX y Edomex tendrán lluvias fuertes, posibles granizadas y viento este viernes
Este viernes 16 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tendrán cielo mayormente nublado, ambiente fresco por la mañana y lluvias fuertes durante la tarde y noche, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo.
Las precipitaciones podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. También se esperan bancos de niebla, bruma y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes?
En la Ciudad de México, el día comenzará con ambiente fresco, bruma y cielo nublado. Por la tarde, la temperatura aumentará y se prevén lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las temperaturas previstas son:
- Máxima: de 24 a 26 °C.
- Mínima: de 12 a 14 °C.
- Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.
- Lluvias: fuertes, con acumulados de 25 a 50 mm en 24 horas.
¿Dónde lloverá fuerte en el Estado de México?
En el Edomex, se esperan lluvias fuertes principalmente en las zonas centro, oeste y suroeste de la entidad, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo.
Durante la mañana habrá ambiente fresco, aunque en las zonas altas se sentirá frío. Por la tarde, el ambiente será templado y aumentará la probabilidad de lluvia.
Para Toluca, el pronóstico indica:
- Temperatura máxima: de 19 a 21 °C.
- Temperatura mínima: de 7 a 9 °C.
En la región también se prevén vientos del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
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