Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex este viernes 16 de octubre

| 03:17 | L G Suárez | Uno TV

CDMX y Edomex tendrán lluvias fuertes, posibles granizadas y viento este viernes
lluvias fuertes
Lloverá fuerte en el Estado de México. FOTO: Cuartoscuro

Este viernes 16 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tendrán cielo mayormente nublado, ambiente fresco por la mañana y lluvias fuertes durante la tarde y noche, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo.

Las precipitaciones podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. También se esperan bancos de niebla, bruma y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes?

En la Ciudad de México, el día comenzará con ambiente fresco, bruma y cielo nublado. Por la tarde, la temperatura aumentará y se prevén lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas previstas son:

  • Máxima: de 24 a 26 °C.
  • Mínima: de 12 a 14 °C.
  • Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.
  • Lluvias: fuertes, con acumulados de 25 a 50 mm en 24 horas.

¿Dónde lloverá fuerte en el Estado de México?

En el Edomex, se esperan lluvias fuertes principalmente en las zonas centro, oeste y suroeste de la entidad, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo.

Durante la mañana habrá ambiente fresco, aunque en las zonas altas se sentirá frío. Por la tarde, el ambiente será templado y aumentará la probabilidad de lluvia.

Para Toluca, el pronóstico indica:

  • Temperatura máxima: de 19 a 21 °C.
  • Temperatura mínima: de 7 a 9 °C.

En la región también se prevén vientos del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

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