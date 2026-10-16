Hallan drones en Sinaloa; investigan posible vínculo con robo en AIFA

Drones robados en el AIFA aparecen en Sinaloa. FOTO: Getty

¿Se acuerda de los drones robados el 19 de agosto saliendo del AIFA? El rastro de las empresas de rastreo y la Guardia Nacional habría llegado hasta Sinaloa, sin embargo la investigación sigue, pero todo apunta a que no los querían para jugar.

Si bien el robo a transportistas en México registra una disminución en importantes carreteras federales, la delincuencia se está desplazando hacia vías estatales y municipales mediante un fenómeno conocido como “efecto hormiga”, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

Por ello, la organización advirtió que las cifras oficiales de robo de carga podrían no reflejar la incidencia real, debido a que muchos transportistas prefieren no denunciar los delitos para evitar trámites y posibles situaciones de revictimización.

Robo a transportistas baja en carreteras federales, advierte ANERPV

Luis Villatoro, presidente de la ANERPV, explicó este jueves que los operativos de seguridad han permitido reducir los robos en corredores como la México-Puebla y México-Querétaro.

Sin embargo, señaló que la actividad delictiva se está desplazando hacia otras rutas, particularmente en el trayecto que conecta Jalisco con San Luis Potosí y la zona de Matehuala, donde la asociación detecta una mayor incidencia.

Este desplazamiento, conocido como “efecto hormiga”, ocurre mientras las autoridades mantienen operativos en las principales vías federales.

Roban drones, microprocesadores y mercancía de alto valor

Villatoro también recordó el robo de drones ocurrido el 19 de agosto, cuando una unidad salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Mediante dispositivos de rastreo y análisis de datos, las empresas lograron identificar dónde fue interceptado el vehículo y el punto donde dejó de transmitir información tras el uso de un inhibidor de señal.

“Se hizo el análisis forense con base en cómo estuvieron reportando los dispositivos. Supimos con exactitud dónde la unidad dejó de reportar y dónde fue interceptada, porque se veía la desaceleración en la velocidad. Con base en eso y una vez que le pusieron el jammer, pudimos determinar el último punto donde apareció el vehículo. Adicionalmente, tuvimos la información de la fotografía que nos hizo el favor de compartir nuestro socio para identificar qué unidad fue la que intervino en ese momento”.

El dirigente reveló que algunos drones aparecieron posteriormente en Sinaloa, aunque aclaró que no está confirmado que sean los mismos equipos robados.

“Esos drones —no sé si sean los mismos, pero ya aparecieron unos cuantos en Sinaloa— puede que estén conectados. Ayer me lo preguntaba el titular de la Guardia Nacional de la Ciudad de México; me preguntó si eran los mismos y le dije: ‘Bueno, en realidad no lo sé, pero es muy probable'”.

Transportistas no denuncian y las cifras de robo podrían bajar

El presidente de la ANERPV explicó que algunos robos no llegan a los registros oficiales porque los propietarios recuperan sus unidades o mercancías y prefieren retirarse sin presentar una denuncia.

Esto provoca que los delitos no aparezcan en las estadísticas, aunque la actividad delictiva continúe.

De acuerdo con la asociación, entre 2022 y octubre de 2026 se han registrado los siguientes resultados en recuperación de vehículos:

6 mil 765 vehículos robados recuperados.

318 predios asegurados.

Más de 4 mil 184 millones de pesos recuperados.

La organización también reportó detenciones relacionadas con estos operativos.

Villatoro advirtió que algunos transportistas prefieren continuar su camino, incluso con cristales rotos o unidades dañadas, antes que enfrentar un proceso de denuncia y una posible revictimización.

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