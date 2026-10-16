Reforma electoral: Carlos Elizondo alerta por riesgos para medios y elecciones

Esta noche en Noticias en Claro, el analista Carlos Elizondo Mayer-Serra cuestionó el predictamen de la reforma electoral relacionado con la cobertura informativa, al advertir que su redacción podría generar incertidumbre para los medios de comunicación. Señaló que la ambigüedad de los criterios permitiría cuestionar la cobertura periodística y, en determinados casos, buscar la anulación de elecciones, incluso cuando los medios únicamente entrevisten a candidatos o informen sobre asuntos públicos.

El especialista también criticó las disposiciones relacionadas con la injerencia extranjera como posible causal de nulidad electoral. Explicó que, si los conceptos no están claramente definidos, podrían dar lugar a interpretaciones amplias, como considerar que una publicación de un mandatario extranjero a favor de un candidato influyó en el resultado.

Durante la conversación, Elizondo Mayer-Serra también abordó los problemas de abasto de medicamentos y saturación del sistema de salud. Cuestionó que la llegada de cargamentos de medicinas se presente como solución ante las necesidades de millones de derechohabientes y sus familias. Además, advirtió que la propuesta de ampliar el acceso a los servicios del IMSS a personas sin seguridad social podría aumentar la presión sobre un sistema que ya enfrenta dificultades para atender la demanda.

Finalmente, el analista sostuvo que los medios públicos, como Canal 11, Canal 22 y Radio Educación, deben responder al Estado y no funcionar como instrumentos de propaganda gubernamental.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.