Morena echa para atrás predictamen electoral por causar confusión, dudas e incertidumbre

Morena frenó el predictamen de una nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral en la Cámara de Diputados, luego de que la propuesta generara confusión, dudas e incertidumbre sobre su aplicación, informó Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral.

La decisión se tomó después de que el proyecto fuera discutido al interior del grupo parlamentario de Morena. De acuerdo con el legislador, se identificaron dudas sobre los mecanismos para aplicar los cambios planteados.

La propuesta buscaba agilizar los medios de impugnación electoral, es decir, los recursos legales que permiten cuestionar decisiones o resultados de los procesos electorales. Sin embargo, su discusión quedó pospuesta.

Morena frena predictamen de reforma electoral

Víctor Hugo Lobo explicó que el proyecto generó inquietudes dentro de la bancada, por lo que se determinó detener su avance para revisar los puntos que podrían provocar interpretaciones equivocadas.

El diputado señaló que el tema de la cobertura informativa indebida ya está contemplado en la legislación vigente. Por ello, aclaró que no se trataba de una disposición nueva dentro del predictamen.

Actualmente existe perfectamente claro en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, aparece tal cual, ese no se tocó.

¿Qué dice la ley sobre la cobertura informativa?

El presidente de la comisión sostuvo que parte de la polémica surgió por una interpretación que, a su juicio, sacó de contexto el contenido de la disposición. Lobo explicó que el planteamiento se relaciona con la cobertura noticiosa que, de manera reiterada y sistemática, pudiera favorecer a una candidatura o perjudicar la imagen de otra.

No obstante, precisó que cualquier aplicación de estas disposiciones debe respetar la libertad de expresión y no puede implicar restricciones a la actividad periodística.

El legislador insistió en que la cobertura informativa ya está prevista en la Constitución y en la legislación electoral, por lo que ese apartado no fue modificado en el proyecto que se decidió posponer.

¿Cuándo se retomará la reforma electoral?

El predictamen podría volver a discutirse hasta 2027. En caso de avanzar y completar el proceso legislativo, los cambios se aplicarían hasta 2028, según lo señalado por el legislador.

Por ahora, la propuesta queda detenida mientras se revisan las dudas sobre su contenido y aplicación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.