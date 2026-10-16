Familias recuerdan a los 13 policías caídos en Aguililla a siete años de la emboscada

Siete años después de la emboscada en Aguililla, Michoacán, que dejó 13 policías estatales muertos, familiares y amigos se reunieron en Morelia para honrar su memoria. Con una caminata, un memorial y una misa en la Catedral, recordaron a los oficiales que perdieron la vida mientras cumplían con su deber.

Esposas, hijos, hermanos y compañeros participaron en el homenaje con fotografías, lonas y mensajes dedicados a los agentes. Para quienes los recuerdan, su ausencia sigue doliendo, pero las enseñanzas, los valores y los recuerdos que dejaron permanecen en sus familias.

Policías caídos en Aguililla: familias mantienen vivo su legado

Durante el homenaje, una de los hermanas de los oficiales recordó que los 13 policías permanecen presentes en la vida de sus seres queridos, a través de los momentos compartidos y las enseñanzas que dejaron.

“Ellos no se han ido del todo, se quedaron arraigados en cada rincón de lo que amaron”, expresó durante el acto, al evocar el vínculo de los agentes con sus madres, hermanos, hijos y esposas.

En el caso de Pablo Sergio Reynel Murillo, dos de sus hijos decidieron seguir sus pasos y actualmente forman parte de la Guardia Civil, como una manera de honrar la memoria de su padre.

Caminata y memorial en Morelia recuerdan a los 13 oficiales

La movilización reunió a cerca de 50 personas, incluidos niños que portaron vestimenta tipo militar en honor a los policías fallecidos. Durante el recorrido, los asistentes llevaron imágenes de sus seres queridos y escucharon canciones dedicadas a su memoria.

Antes de llegar a la Catedral de Morelia, los participantes instalaron un memorial simbólico en la entrada principal del Palacio de Gobierno, donde colocaron mensajes para recordar a sus padres, esposos, hermanos e hijos.

Una de las hijas de un policía estatal compartió el dolor de vivir siete años sin su padre y destacó que su historia continúa presente en los recuerdos y en la unión familiar.

Han pasado siete años y todavía hay cosas que quisiera contarte, abrazos que quisiera darte y momentos en los que desearía tenerte aquí.

Pase de lista honra a los policías muertos en la emboscada

La ceremonia concluyó al caer la noche con un pase de lista encabezado por un oficial de la Guardia Civil. Así, los nombres de los 13 policías resonaron uno a uno durante el acto.

Los oficiales recordados fueron:

Pablo Sergio Reynel Murillo

Juvenal López Castolo

José Manuel Cervantes Ponce

Arturo Jonathan Lechuga Romero

Eder Paul Negrete Tejero

Maurilio Díaz Guillén

Luis Ángel Carrillo Rojas

Reynaldo Villegas Álvarez

Gabriel Ángeles Catana

Caín de Jesús Nazario

Pedro de Jesús Flores

Marco Antonio González Pineda

Luis Gerardo Peralta Pérez.

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