Organizan búsqueda especial de Alejandro en Sinaloa; Ceci Flores exige respuestas a 11 años de su desaparición

Organizan búsqueda especial del hijo de Ceci Flores en Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro

A casi 11 años de la desaparición de Alejandro Guadalupe Islas Flores, ocurrida el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, su madre, Ceci Flores, volvió a exigir respuestas sobre el paradero de su hijo. La mujer denunció que, pese al tiempo transcurrido, sigue sin conocer dónde se encuentra y se programó una jornada especial de búsqueda del 26 al 31 de octubre, en Juan José Ríos, Sinaloa.

A través de redes sociales, Ceci Flores señaló que su hijo fue llevado por un comando armado presuntamente liderado por Alfonso Orduño, alias “El Chato”. También aseguró que el hombre se encuentra en prisión, pero no ha revelado información sobre la ubicación de Alejandro.

“Solo unos días faltan para que mi hijo Alejandro cumpla 11 años que un comando armado liderado por Alfonso Orduño, alias El Chato, se lo llevara”, escribió.

En su mensaje, la madre de Alejandro expresó su inconformidad por la falta de resultados en la búsqueda, investigación y localización de su hijo.

Solo unos días faltan para que mi hijo Alejandro cumpla 11 años que un comando armado liderado por Alfonso orduño "alias" el chato se lo llevará y 11 años de impunidad en la búsqueda investigación y localización de mi hijo a pesar que el perpetuador está en la cárcel no quiere… pic.twitter.com/iFcOTGzaLA — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 16, 2026

La convocatoria incluye los siguientes datos:

Fechas: del 26 al 31 de octubre.

Lugar: Juan José Ríos, Sinaloa.

Punto de reunión: gasolinera de Juan José Ríos.

Hora: 8:00 de la mañana.

¿Dónde proporcionar información sobre Alejandro Islas Flores?

La ficha también solicita apoyo de personas que puedan tener información sobre el paradero de Alejandro. Señala que los datos proporcionados serán tratados de manera anónima.

Los números de contacto difundidos son:

662 341 5616

687 181 8626

La convocatoria lleva además el mensaje “Tu familia también te sigue buscando”, como parte de las acciones para mantener activa la búsqueda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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