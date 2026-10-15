Trabajadores del IMSS anuncian posibles bloqueos en Reforma para este viernes

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron nuevas movilizaciones y posibles bloqueos en la Ciudad de México, aunque existen versiones encontradas sobre los puntos donde se realizarán. Entre las vialidades mencionadas están Paseo de la Reforma y la autopista México-Pachuca.

Las protestas ocurren mientras un grupo de trabajadores cumple una semana de plantón frente a las oficinas centrales del IMSS. Los manifestantes exigen un aumento salarial del 10%, cambios en la dirigencia sindical y mejores condiciones laborales.

Bloqueos del IMSS: ¿qué pasará en Reforma y México-Pachuca?

Durante una conferencia de prensa, integrantes del movimiento anunciaron posibles bloqueos en la México-Pachuca y convocaron a una movilización nacional para el miércoles 21 de octubre.

Sin embargo, trabajadores consultados posteriormente señalaron que se tiene prevista una manifestación y un posible bloqueo en Paseo de la Reforma a las 15:30 horas de este viernes 16 de octubre.

Uno de los participantes explicó que todavía no se define si el cierre será intermitente o si los manifestantes se desplazarán hacia las instalaciones del sindicato, ubicadas en la calle de Zamora.

También mencionó la posibilidad de realizar otros 5 cierres, aunque sus ubicaciones no han sido anunciadas.

Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre todos los puntos que serán afectados.

Trabajadores del IMSS convocan a megamarcha el 21 de octubre

Durante la conferencia, los inconformes anunciaron una segunda gran movilización de trabajadores del Seguro Social a nivel nacional para el 21 de octubre.

Además, señalaron que las protestas podrían repetirse cada ocho o quince días, aunque todavía no hay un calendario definido.

Los participantes aseguraron que continuarán con las movilizaciones mientras no se atiendan sus demandas, entre ellas la salida de Rafael Olivos de la dirigencia sindical.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Los manifestantes mantienen cuatro demandas principales:

Aumento salarial del 10% y convocatoria a un congreso extraordinario para discutirlo.

Salida de Rafael Olivos de la dirigencia sindical.

Fin de las sanciones o censura contra trabajadores que expresen sus inconformidades, medida a la que llaman “Ley Mordaza”.

Abasto de insumos, materiales y herramientas en hospitales y clínicas del IMSS.

Los trabajadores también informaron que se reincorporarán a las reuniones 37 representantes de las secciones sindicales y un representante de los jubilados.

Aunque reconocieron desacuerdos y problemas de comunicación, negaron que exista una división dentro del movimiento.

Mientras tanto, el plantón en Reforma continúa con casas de campaña, lonas, cobijas y colchonetas instaladas por los participantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.