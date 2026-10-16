CDMX alista carrera rosa para apoyar la detección del cáncer de mama

Este domingo 18 de octubre, en punto de las 6 de la mañana, la CDMX se pintará de rosa… El Monumento a la Revolución será el punto de partida para la segunda edición de la carrera con causa Avon por ellas.

La carrera contará con rutas de 3, 5 y 10 kilómetros, y los organizadores esperan reunir a más de 10 mil participantes. Los recursos obtenidos mediante las inscripciones ayudarán a fortalecer el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por Avon, Fundación IMSS y Fundación Instituto Natura, con el objetivo de convertir la participación ciudadana en apoyo para mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

Silvia Ojeda, directora de Fundación Instituto Natura, explicó que la carrera busca movilizar a la sociedad y generar recursos para impulsar la atención médica.

La meta de este año es superar la asistencia de la primera edición, que reunió a 5 mil personas. Para 2026, los organizadores esperan duplicar esa cifra.

Los datos principales del evento son:

Fecha: domingo 18 de octubre de 2026.

Hora: 6:00 de la mañana.

Salida: Monumento a la Revolución, CDMX.

Distancias: 3, 5 y 10 kilómetros.

Meta: más de 10 mil participantes.

Cáncer de mama provoca más de 8 mil muertes al año en México

De acuerdo con las cifras compartidas por Fundación Instituto Natura, el cáncer de mama causa la muerte de 23 mujeres al día en México, lo que equivale a casi una mujer por hora.

Silvia Ojeda señaló que, además de difundir estadísticas, la fundación busca ofrecer información útil para que la población pueda tomar acciones relacionadas con la detección oportuna.

¿A dónde irá el dinero recaudado en la Carrera Avon por ellas?

Los recursos obtenidos por la venta de inscripciones se destinarán a la compra de un ultrasonógrafo para una clínica en Jalisco, equipo que permitirá brindar atención a miles de mujeres.

Parte de lo recaudado también apoyará al Congreso Internacional Lucha Rosa y otras iniciativas de Fundación IMSS enfocadas en fortalecer el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama.

De esta manera, la segunda edición de la Carrera Avon por ellas busca combinar el deporte con el apoyo a mujeres que necesitan atención médica.