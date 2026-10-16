Trabajadores de Volkswagen México rechazan aumento salarial y mantienen amenaza de huelga

Volkswagen. Foto: AFP

Los trabajadores sindicalizados de Volkswagen de México rechazaron por segunda ocasión la propuesta de aumento salarial y contractual para 2026, por lo que se mantiene abierta la posibilidad de una huelga en la planta de Cuautlancingo, Puebla, prevista para el 22 de octubre a las 11:00 horas.

En la consulta realizada este jueves, los empleados votaron sobre el convenio bianual negociado entre la empresa automotriz y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW).

El acuerdo contemplaba un incremento global de 13.16% en salarios y prestaciones, con una vigencia de 24 meses. Sin embargo, la mayoría de los participantes decidió rechazarlo, por lo que el convenio no podrá entrar en vigor con ese resultado.

Volkswagen: 56.1% de trabajadores rechaza aumento salarial

De acuerdo con los resultados difundidos por el SITIAVW, 3 mil 135 trabajadores votaron en contra de la propuesta, mientras que 2 mil 452 la respaldaron. Además, se registraron 21 votos nulos.

La consulta contó con una participación de 5 mil 608 trabajadores, de un padrón de 6 mil 211 sindicalizados con derecho a voto, equivalente a aproximadamente 90.3%.

Así, el rechazo representa una diferencia de 683 votos entre quienes se opusieron al convenio y quienes lo aprobaron.

¿Qué incluía el acuerdo salarial de Volkswagen?

La propuesta establecía aumentos para los dos años de vigencia del convenio:

Para 2026: un incremento global de 9.41%, que incluía un aumento directo al salario de 3.8%, ajustes para técnicos y un incremento al fondo de ahorro.

un incremento global de 9.41%, que incluía un aumento directo al salario de 3.8%, ajustes para técnicos y un incremento al fondo de ahorro. Para 2027: un aumento global de 3.75%, integrado por ajustes salariales y un incremento adicional al fondo de ahorro.

un aumento global de 3.75%, integrado por ajustes salariales y un incremento adicional al fondo de ahorro. Otras prestaciones: un pago único de 17 mil 800 pesos para los técnicos contemplados en la propuesta y medidas relacionadas con la reincorporación de trabajadores.

El convenio también incluía condiciones relacionadas con la situación de 611 técnicos que fueron dados de baja temporalmente.

Volkswagen expresa preocupación por el rechazo

Tras conocerse los resultados, Volkswagen de México expresó su “profunda preocupación y decepción” por el rechazo del acuerdo, mediante un comunicado dirigido a su personal.

La empresa sostuvo que la propuesta representaba su mayor esfuerzo viable ante los desafíos económicos y los retos que enfrenta la industria automotriz a nivel global.

En ese sentido, y como lo expresamos firmemente, este acuerdo representa el mayor esfuerzo viable para la empresa dadas las condiciones actuales. VW de México siempre estará dispuesta a dialogar, pero no a evitar una huelga cuando el costo signifique poner en riesgo el futuro de una planta con cerca de 70 años de vida y que es fuente de empleo de decenas de miles de personas, de forma directa e indirecta.

También reiteró su disposición al diálogo, aunque advirtió que no evitará una huelga si hacerlo implica poner en riesgo el futuro de la planta, que cuenta con cerca de 70 años de operación.

¿Cuándo podría estallar la huelga en Volkswagen?

La empresa aclaró que el resultado de la consulta no implica una suspensión inmediata de actividades. La planta continuará operando con normalidad hasta que se determine el curso de las negociaciones.

El emplazamiento a huelga está previsto para el 22 de octubre de 2026, a las 11:00 horas. El siguiente paso dependerá de las decisiones del sindicato y de los procedimientos ante las autoridades laborales.

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