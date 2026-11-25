Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Tras detectar un brote de varicela, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco anunció la suspensión de las actividades académicas presenciales a partir del 25 de noviembre, para regresar el lunes.

Asimismo, la institución acotó que en dicho periodo las clases se llevarán a cabo en modalidad en línea, mientras que se reforzará la vigilancia epidemiológica.

¿Por qué suspendió clases el CCH Azcapotzalco?

Este martes, a través de un comunicado, la Dirección del CCH Azcapotzalco informó sobre la suspensión de las clases presenciales en el plantel a causa de un brote de varicela, pasando las actividades a la modalidad en línea.

Asimismo, la institución de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que, durante el periodo de suspensión, del 25 al 29 de noviembre, se evaluarán las condiciones sanitarias en el campus, reforzándose la vigilancia epidemiológica a fin de identificar nuevos casos.

Agregó que, de descubrirse otros contagios, se adoptarán “las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de la comunidad”, toda vez que destacó que la suspensión fue recomendada por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la máxima casa de estudios.

En tanto que reiteró su llamado a mantenerse al tanto de las actualizaciones relacionadas con la medida a través de los canales oficiales del Colegio.

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