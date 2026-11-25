El “Chapo Isidro”: ¿Quiénes lo protegieron y por qué no lo detuvieron antes?
La captura del “Chapo Isidro” no prueba que el Estado recupere Sinaloa.
En el operativo “Centella” participaron 361 militares —47 de ellos de las fuerzas especiales “Murciélagos”, respaldados por los “Lobos”— y 14 aeronaves. Eso no es seguridad pública; es una guerra. La ejecutaron solos el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, mientras que Omar García Harfuch y la Marina quedaron fuera. ¿Quién decidió dejar fuera a quién?
La pregunta de fondo es por qué a “El Chapo Isidro” no lo detuvieron antes. García Harfuch lo admitió: hubo autoridades corruptas y autoridades omisas; sin embargo, nadie comparece ante un juez. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, enfrenta señalamientos en Estados Unidos y ninguno en México. ¿Fue omiso o cómplice? Nadie responde.
Mientras tanto, la presidenta celebra el ascenso de Óscar Rentería Schazarino, quien fue secretario de Seguridad de Sinaloa mientras el capo operaba. No se puede anunciar la limpieza y condecorar a quien no barrió. Detener a un capo es un hecho policial; pacificar Sinaloa es una decisión política. Si el Estado no da los nombres de los cómplices, Guasave no será una victoria; será una coartada.
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