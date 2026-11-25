La captura del “Chapo Isidro” no prueba que el Estado recupere Sinaloa.

En el operativo “Centella” participaron 361 militares —47 de ellos de las fuerzas especiales “Murciélagos”, respaldados por los “Lobos”— y 14 aeronaves. Eso no es seguridad pública; es una guerra. La ejecutaron solos el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, mientras que Omar García Harfuch y la Marina quedaron fuera. ¿Quién decidió dejar fuera a quién?

La pregunta de fondo es por qué a “El Chapo Isidro” no lo detuvieron antes. García Harfuch lo admitió: hubo autoridades corruptas y autoridades omisas; sin embargo, nadie comparece ante un juez. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, enfrenta señalamientos en Estados Unidos y ninguno en México. ¿Fue omiso o cómplice? Nadie responde.

Mientras tanto, la presidenta celebra el ascenso de Óscar Rentería Schazarino, quien fue secretario de Seguridad de Sinaloa mientras el capo operaba. No se puede anunciar la limpieza y condecorar a quien no barrió. Detener a un capo es un hecho policial; pacificar Sinaloa es una decisión política. Si el Estado no da los nombres de los cómplices, Guasave no será una victoria; será una coartada.

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