El mejor museo del mundo en 2026. Foto: Shutterstock

El Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, fue elegido el mejor museo del mundo en 2026, de acuerdo con la clasificación “The World’s 100 Best Museums 2026”, publicada por Worth a Journey.

El recinto mexicano ocupa el primer lugar de una lista que reúne a 100 museos de 37 países, detrás aparecen el Museo del Prado, en España, y el Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca.

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¡México en la cima de los museos del planeta! Nuestro Museo Nacional de Antropología ocupa el primer lugar de The World’s 100 Best Museums 2026, de Worth a Journey. pic.twitter.com/Q9ZMQO8Ok7 — INAH (@INAHmx) November 24, 2026

¿Por qué el Museo Nacional de Antropología es el mejor del mundo?

Aunque Worth a Journey no publicó una explicación individual sobre los factores específicos que llevaron al museo mexicano al primer puesto, su ficha destaca la riqueza de sus colecciones y las características de su edificio.

El Museo Nacional de Antropología alberga piezas fundamentales para conocer las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano, con espacios dedicados a las culturas mexica, maya, olmeca y otros pueblos originarios.

Entre sus principales atractivos se encuentran la Piedra del Sol, la sala Mexica y su emblemático patio central, donde se encuentra la fuente conocida como El Paraguas.

Su arquitectura también forma parte de su atractivo, el edificio actual fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1964.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el recinto cuenta con 22 salas y más de 45 mil metros cuadrados de construcción y su misión es investigar, conservar, exhibir y difundir las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del país.

¿Qué es “The World’s 100 Best Museums 2026” y quién la elabora?

“The World’s 100 Best Museums 2026” es una clasificación internacional elaborada por Worth a Journey, una publicación y guía de destinos editada en Múnich, Alemania.

Sus listas se construyen mediante un algoritmo que procesa millones de datos de cientos de miles de establecimientos en todo el mundo. También realiza visitas presenciales para contrastar los resultados y ajustar sus clasificaciones.

Worth a Journey señala que los museos no pueden pagar para aparecer en el listado ni para mejorar su posición, tampoco acepta nominaciones o vende lugares dentro de sus clasificaciones.

La selección contempla museos de arte, historia, ciencia, tecnología y espacios al aire libre que cuentan con colecciones o exposiciones permanentes abiertas al público.

¿Cuáles son los 10 mejores museos del mundo en 2026?

De acuerdo con “The World’s 100 Best Museums 2026”, estos son los primeros diez recintos de la clasificación:

Museo Nacional de Antropología — Ciudad de México, México. Museo del Prado — Madrid, España. Louisiana Museum of Modern Art — Humlebæk, Dinamarca. State Hermitage Museum — San Petersburgo, Rusia. Kunsthistorisches Museum — Viena, Austria. Şanlıurfa Archaeology Museum — Şanlıurfa, Turquía. Museum of the Second World War — Gdansk, Polonia. National WWII Museum — Nueva Orleans, Estados Unidos. Bihar Museum — Patna, India. Metropolitan Museum of Art — Nueva York, Estados Unidos.

¿Qué otros museos mexicanos aparecen en la lista?

México también consiguió otros dos lugares dentro de los 100 mejores museos del mundo.

El Museo del Desierto, ubicado en Saltillo, Coahuila, aparece en el puesto 78, mientras que el Museo Amparo, en Puebla, ocupa la posición 82.

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