Miss Puerto Rico gana la corona del certamen.

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se coronó como la ganadora de Miss Universo 2026 este jueves por la noche y recibió la lujosa corona, denominada “El Resplandor del Legado Eterno”, de manos de la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025.

Además del título, en el marco del 75 aniversario de Miss Universo, la representante de Puerto Rico podría recibir una remuneración económica anual, así como recursos mensuales para cubrir los gastos derivados de sus compromisos oficiales.

¿Cuánto dinero recibirá Miss Puerto Rico tras ganar Miss Universo 2026?

Aunque la Organización Miss Universo no revela oficialmente cuánto dinero recibe la ganadora, medios internacionales como Bloomberg Línea han retomado cifras atribuidas a Miss Planet International, según las cuales la nueva reina de belleza podría recibir 250 mil dólares anuales, equivalentes a aproximadamente 4 millones 790 mil pesos mexicanos.

La final de Miss Universo 2026 se llevó a cabo este 24 de noviembre, donde la ganadora Jennifer Barreto de Puerto Rico recibió la corona “El Resplandor del Legado Eterno” de manos de Fátima Bosch, reina de la edición 2025. ¿Cuánto dinero recibe la ganadora y cuál es el costo de la lujosa corona?

En el marco del 75 aniversario de Miss Universo, la sucesora de la mexicana podría obtener una remuneración anual por su victoria, además de recursos mensuales para cubrir los gastos relacionados con sus compromisos oficiales durante su reinado.

Hay que tomar en cuenta que la Organización Miss Universo no revela oficialmente los detalles sobre la remuneración que recibe la ganadora. Sin embargo, medios internacionales, como Bloomberg Línea, han retomado cifras atribuidas a Miss Planet International, según las cuales la reina obtendría un monto anual de 250 mil dólares, equivalente a aproximadamente 4 millones 790 mil pesos mexicanos.

A esta cantidad, algunos medios suman los recursos mensuales que se le asignarían para cubrir los gastos derivados de sus actividades, pues la representante de Miss Universo tiene compromisos durante todo el año.

El medio argentino El Clarín indicó que el monto mensual destinado a cubrir los gastos de la nueva reina ascendería a 50 mil dólares, alrededor de 958 mil pesos mexicanos.

Esta cantidad contempla gastos de transporte, entrevistas y otros proyectos relacionados con sus actividades oficiales.

De acuerdo con estas cifras, al sumar los 250 mil dólares anuales y los 50 mil dólares mensuales durante 12 meses, el monto alcanzaría los 850 mil dólares, equivalentes a más de 16 millones 280 mil pesos mexicanos. No obstante, esta suma contempla tanto la remuneración atribuida a la ganadora como los recursos destinados a cubrir sus compromisos.

También se debe considerar que las actividades de Miss Universo requieren una logística particular, que incluye vestidos de gala, peinados, maquillaje y otros elementos necesarios para sus apariciones públicas.

Además, el medio argentino señala que la representante de belleza recibe un departamento en Nueva York, donde puede vivir durante el año de su reinado. Esto le permite tener cerca los servicios y elementos necesarios para su transportación y el desarrollo de sus actividades.

La corona de Miss Universo 2026

El pasado 12 de noviembre, en Puerto Rico, se presentó oficialmente la nueva corona “El Resplandor del Legado Eterno” (The Radiance of an Eternal Legacy), una pieza de alta joyería con la que será distinguida_____ ganadora de Miss Universo.

Creada por el diseñador de joyas George Wittels, en colaboración con Maison d’OR, una exclusiva casa de alta joyería parisina, la corona está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3 mil 150 diamantes de talla brillante.

La pieza fue diseñada exclusivamente para ser entregada durante la gala del 75 aniversario de Miss Universo.

Entre sus características más distintivas destacan tres diamantes prominentes que representan el pasado, el presente y el futuro de la organización.

El diamante ubicado a la izquierda rinde homenaje a las mujeres que han roto barreras, allanado el camino para otras y contribuido a construir el legado del certamen durante sus últimos 75 años.

Por su parte, el diamante de la derecha representa a las mujeres que continúan inspirando a otras y generando cambios significativos en sus comunidades.

Finalmente, la pieza central, que es el diamante más prominente de la corona, simboliza el futuro y las nuevas generaciones de mujeres que continuarán el legado de Miss Universo. Al estar ubicado justo debajo de la icónica estrella de la organización, representa la conexión entre la historia del certamen y su nueva etapa.

“Esta corona es un homenaje a nuestra historia, pero, lo que es más importante, celebra a las mujeres que han ostentado nuestro título, sus historias, su impacto en todo el mundo y las futuras generaciones que continuarán con ese legado”, declaró Ronald Day, director ejecutivo de la Organización Miss Universo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el valor económico de la corona. Sin embargo, debido a los materiales y la cantidad de diamantes que la componen, su elaboración podría representar una inversión de varios cientos de miles de dólares.

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