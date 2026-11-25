Zoológico de León cierra por gripe aviar; 29 personas tuvieron contacto con animales infectados
Aunque 15 personas han mostrado síntomas, no se ha confirmado ningún contagio.
Un zoológico de Guanajuato cerró temporalmente este martes tras detectarse casos de gripe aviar que han costado la vida de un tigrillo y de un mono araña, informaron las autoridades locales.
La Secretaría de Salud del estado informó que se recomendó el cierre del parque de León tras identificarse “influenza aviar de alta patogenicidad”, la A(H5N1).
Asimismo, se confirmó la muerte de un tigrillo y de un mono araña, mientras que un primate ha presentado síntomas de la enfermedad.
“Se busca reducir riesgos de transmisión, fortalecer los protocolos de bioseguridad y evitar la propagación del virus”, detalló el zoológico.
Según las autoridades, el contagio se dio a través de aves migratorias que suelen llegar al parque zoológico, considerado uno de los cinco más grandes del país.
Un grupo de 29 personas tuvo contacto con los animales infectados. De estos, 15 han mostrado síntomas, pero los análisis no han confirmado contagio.
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