“El poder de volver a soñar”: Poncho Herrera presta su voz a “El gato con sombrero”

Poncho Herrera en “El gato en el sombrero”. Foto: Alberto Estrada

Hay historias que nos divierten cuando somos niños, pero que, al crecer, adquieren un significado completamente distinto. Ese es el viaje que propone “El gato con sombrero”, la nueva aventura animada del universo de Dr. Seuss, que llega a los cines este 5 de noviembre, con la inconfundible voz de Poncho Herrera como su icónico protagonista.

“La imaginación es una de las herramientas más poderosas que existen. Ningún adulto saldrá indiferente después de ver esta película”, dijo Poncho Herrera.

Más que una película familiar, se trata de una hermosa carta de amor a la infancia, la empatía y la capacidad de encontrar luz incluso en medio de las tormentas.

Sanar y sonreír a través de la imaginación

En esta historia, el peculiar protagonista pertenece al Instituto para la Imaginación y la Inspiración, una organización con una tarea tan noble como urgente: devolverles la alegría a los niños.

Su nueva misión lo lleva al hogar de dos hermanos que atraviesan un momento complicado y un cambio drástico en sus vidas. Sin embargo, lo que empieza como una encomienda más se convierte en una lección transformadora para el propio gato.

Un reflejo sobre la paternidad y la empatía

Para Poncho Herrera, dar vida a este personaje significó conectar de lleno con la espontaneidad sin filtros que caracteriza a los niños y con lo lúdico.

“Los niños funcionan así: ven algo que les gusta, van y lo hacen, o reaccionan al instante. Eso fue una gran pista para interpretar al personaje”, compartió el actor.

Mirar a los padres con nuevos ojos

La historia también lo llevó a reflexionar sobre su propia experiencia como papá: “Uno como padre entiende por qué a veces se tomaron ciertas decisiones y comprende que hicieron lo que podían con las herramientas que tenían”.

Una experiencia para todas las edades

Los niños encontrarán un festival de aventuras, humor y personajes inolvidables.

Los adultos conectarán con un conmovedor recordatorio sobre la crianza, la comprensión hacia sus propios padres y la necesidad de no perder jamás la capacidad de asombro.

“El gato con sombrero” promete recordarnos a todos que, sin importar la edad, la imaginación siempre será nuestro mejor superpoder.

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