¡México de manteles largos! Quintonil es el cuarto mejor restaurante de Latinoamérica

Restaurante comida mexicana FOTO: Getty

El restaurante mexicano Quintonil consiguió el cuarto lugar en la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2026 y se convirtió en el mejor restaurante de Latinoamérica. El reconocimiento se anunció durante una ceremonia realizada en Lima, Perú.

Con una propuesta de cocina mexicana contemporánea, Quintonil destacó entre los mejores establecimientos gastronómicos del mundo. El primer lugar fue para el español Asador Etxebarri, que encabezó la clasificación internacional.

El restaurante Quintonil fue el establecimiento latinoamericano mejor ubicado en el ranking de The World’s 50 Best Restaurants 2026, al alcanzar la cuarta posición mundial.

El reconocimiento colocó a México por encima de otros representantes de la región. De hecho, solo dos restaurantes latinoamericanos lograron entrar al top 10 de esta edición.

Además de Quintonil, el restaurante peruano Kjolle consiguió el séptimo puesto de la clasificación.

La premiación se celebró por primera vez en Sudamérica, específicamente en el Teatro Municipal de Lima, Perú.

¿Cuáles son los mejores restaurantes del mundo en 2026?

Aunque Quintonil destacó como el mejor de Latinoamérica, el primer lugar mundial fue para Asador Etxebarri, ubicado en Axpe, una localidad rural del País Vasco, España.

Estos son los restaurantes y posiciones mencionados en la clasificación de 2026:

1. Asador Etxebarri (España): especializado en cocina a la brasa.

2. Gaggan (Tailandia): reconocido por su propuesta de cocina experimental.

3. Alchemist (Dinamarca): combina gastronomía, arte y teatro.

4. Quintonil (México): destaca por su cocina mexicana contemporánea.

7. Kjolle (Perú): segundo restaurante latinoamericano dentro del top 10.

El chef vasco Bittor Arginzoniz, quien dirige Asador Etxebarri desde 1990, recibió el reconocimiento después de que su restaurante ocupara el segundo lugar el año anterior.

Durante la ceremonia, rindió homenaje a las generaciones que han mantenido viva la tradición de cocinar con fuego.

¿Cómo se eligen los mejores restaurantes del mundo?

La lista de The World’s 50 Best Restaurants se publica cada año desde 2002 y se elabora con los votos de más de mil expertos gastronómicos.

Entre los participantes se encuentran chefs, periodistas especializados y propietarios de restaurantes.

En 2025, el primer lugar correspondió al restaurante peruano Maido, dirigido por Mitsuharu “Micha” Tsumura, cuya propuesta fusiona la gastronomía peruana con la japonesa.

Antes, en 2023, el también peruano Central había conseguido el máximo reconocimiento.

Con su cuarto lugar en 2026, Quintonil se posicionó como el restaurante latinoamericano mejor clasificado.

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