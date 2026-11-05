¿Por qué investiga 25 años de irregularidades electorales y qué busca?

| 22:30 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación por “múltiples irregularidades históricas” en el INE, el IFE y los Institutos Electorales de los estados. Revisará 25 años, de 2000 a 2025; habla de “trabajos de inteligencia” y “prácticas ilegales”, pero no da un monto, ni un contrato, ni un nombre.

El constitucionalista Francisco Burgoa lo resume: si hoy descubre irregularidades desde 2000, la ASF confiesa que sus auditorías anuales no las vieron o las callaron. ¿Quién auditó al auditor? La Constitución fija la anualidad y no permite revisar un cuarto de siglo en bloque; además, la Ley de Responsabilidades prescribe las faltas graves a los siete años, por lo que casi todo lo anterior a 2019 ya no se puede castigar.

La presunta red de contratos alrededor de Guadalupe Taddei exigía una auditoría puntual. La respuesta fue abrir el pasado; de este modo, un caso concreto quedó diluido en 25 años, y la discusión se mueve de Taddei a Lorenzo Córdova.

25 años de humo no apagan el incendio de hoy. Si el “bomberazo” sirve para tapar a Taddei, no será fiscalización; será encubrimiento.

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