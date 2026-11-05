Muere Humberto Musacchio, referente del periodismo cultural, a los 83 años

Humberto Musacchio nació el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora.

El periodista, escritor e historiador Humberto Musacchio murió a los 83 años, luego de una trayectoria de más de cinco décadas dedicada al periodismo mexicano. Fue una figura del periodismo cultural y destacó por su trabajo para documentar la historia de la prensa y la vida intelectual del país.

La noticia de su fallecimiento fue compartida por Consuelo Sáizar de la Fuente, amiga del periodista, quien publicó un mensaje en redes sociales para expresar su tristeza y enviar condolencias a sus familiares.

“Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia”, escribió.

En su publicación también envió un abrazo a Marusia, Aldo, sus nietos y Duska, así como a quienes admiraban y querían al periodista.

Ha muerto Humberto Musacchio.

Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia.

Abrazo a Marusia, a Aldo, a sus nietos, tan amados.

A Duska, a todos los que tanto lo admiramos, los que tanto lo hemos querido. pic.twitter.com/oP7pBzNhab — Consuelo Sáizar de la Fuente (@CSaizar) November 5, 2026

¿Quién fue Humberto Musacchio y cuál fue su trayectoria?

Humberto Musacchio nació el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora. Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comenzó su carrera periodística en 1969.

Durante más de 50 años trabajó en distintos medios de comunicación, donde ocupó cargos editoriales y participó en proyectos dedicados a la información y la cultura.

Entre los puestos que desempeñó destacan:

Unomásuno: jefe de redacción y responsable de su sección cultural.

La Jornada: subdirector fundador.

El Universal: responsable de la sección cultural.

Kiosco y Mira: director de ambas revistas.

El Financiero: coordinador del suplemento cultural Comala.

Su trabajo también estuvo enfocado en la investigación y documentación de la historia del periodismo mexicano.

El periodista también documentó el movimiento estudiantil de 1968, del que fue sobreviviente.

A lo largo de su carrera dedicó parte de su trabajo a la defensa de la libertad de expresión y a preservar la memoria de la prensa mexicana.

Su trayectoria incluyó la creación de proyectos periodísticos, la dirección de publicaciones culturales y la investigación histórica.

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