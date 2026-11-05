Auditorías al INE podrían distraer de la revisión de contratos y recursos públicos del actual gobierno

La propuesta de revisar las auditorías al Instituto Nacional Electoral (INE) desde el año 2000 generó críticas por sus posibles efectos legales. La analista Alejandra cuestionó que Morena busque investigar 25 años de cuentas públicas en lugar de atender presuntas irregularidades actuales.

Durante una entrevista con Pepe, la especialista advirtió que esta medida podría distraer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la revisión de contratos y recursos públicos del actual gobierno.

Auditorías al INE: advierten límites legales

Alejandra señaló que las faltas administrativas graves tienen un plazo de prescripción de siete años, por lo que cuestionó las posibles consecuencias jurídicas de encontrar irregularidades anteriores a 2019.

La analista también criticó la respuesta de Morena ante los señalamientos relacionados con Taddei y el INE, al considerar que revisar administraciones anteriores podría desviar la atención de las responsabilidades actuales.

Piden mayor transparencia en contratos del INE

Entre las medidas que planteó destacan recuperar las decisiones colegiadas, digitalizar los contratos y transparentar la selección de proveedores, con el objetivo de mejorar la vigilancia del gasto público.

Finalmente, Alejandra sostuvo que el problema no se resolvería únicamente con sanciones individuales, sino mediante cambios institucionales que permitan prevenir irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.

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