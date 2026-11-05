Luis de Llano pide perdón a Sasha Sokol tras sentencia de la SCJN

Foto: Cuartoscuro

El productor Luis de Llano ofreció una disculpa pública a Sasha Sokol mediante un video, en cumplimiento de la sentencia por daño moral que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme en junio de 2025.

En su mensaje, Luis de Llano reconoció que sus declaraciones sobre Sasha Sokol fueron “desafortunadas e inexactas” y que minimizaron el daño que le causó. También se comprometió a no volver a referirse públicamente a la cantante.

La disculpa se difundió como parte de las medidas ordenadas por las autoridades judiciales, luego de que la cantante emprendiera acciones legales contra el productor por daño moral.

🚨 DE ÚLTIMA HORA | El productor Luis de Llano Macedo ofrece una disculpa pública a Sasha Sokol. Ello obedece al cumplimiento de la sentencia. Como parte de la resolución por daño moral, Luis de Llano fue obligado a ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización y abstenerse de mencionar públicamente a la cantante. El productor mantuvo una relación con la entonces integrante de #Timbiriche cuando tenía 14 años de edad. #LaCoopeMX #Noticias — La Coope MX (@CoopeMX) November 5, 2026

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

El caso se remonta a la relación que Sasha Sokol sostuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39.

En ese momento, De Llano era productor de Timbiriche, agrupación musical de la que formaba parte la cantante.

Años después, las declaraciones públicas del productor sobre esa relación dieron lugar a una demanda por daño moral presentada por Sokol.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia contra Luis de Llano, que establece diversas medidas de reparación.

¿Qué establece la sentencia contra Luis de Llano?

Además de la disculpa pública, la resolución judicial contempla otras obligaciones para el productor:

Indemnización económica por daño moral.

Medidas de prevención para evitar que se repitan situaciones similares.

Disculpa pública dirigida a Sasha Sokol.

Prohibición de volver a referirse públicamente a la cantante.

En septiembre, Luis de Llano fue detenido por desacato, después de incumplir durante meses las órdenes judiciales relacionadas con el caso.

¿Por qué es importante el fallo de la SCJN?

La resolución de la SCJN en el caso de Sasha Sokol estableció un precedente sobre el derecho de las víctimas de abuso sexual infantil a buscar una reparación por la vía civil.

De acuerdo con el alcance del fallo, las víctimas pueden reclamar una reparación por el daño sufrido, sin que el tiempo transcurrido desde los hechos impida presentar esa reclamación.

Con la difusión del video, Luis de Llano cumplió la medida de disculpa pública contemplada en la sentencia.