Feria Ganadera de Culiacán sigue en pie pese a amenazas y ataque armado

La Feria Ganadera de Culiacán está programada del 12 al 29 de noviembre

La Feria Ganadera de Culiacán 2026 y los conciertos del Palenque siguen programados, pese a las amenazas contra artistas y asistentes, así como al ataque armado registrado el 2 de noviembre. La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, confirmó que los organizadores mantienen los preparativos.

La mandataria señaló que existe comunicación con la Unión Ganadera Regional de Sinaloa para reforzar la seguridad. Sin embargo, evitó garantizar que todas las presentaciones artísticas se realicen.

Feria Ganadera de Culiacán: amenazas contra artistas y asistentes

Este miércoles 4 de noviembre fue localizada una manta con amenazas en un puente de Culiacán, dirigida a artistas, agrupaciones y personas que planean asistir al Palenque.

El mensaje advertía a los intérpretes que no participaran en los conciertos y también amenazaba a los asistentes. Hasta ahora, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables.

Sobre posibles amenazas directas contra los organizadores, Domínguez Nava aseguró que desconocía esa situación y pidió denunciar cualquier riesgo ante las autoridades.

“La feria, la Unión Ganadera nos ha dicho que sí y nosotros estamos coadyuvando con ellos en lo que ellos requieran”, declaró.

Detienen a tres personas tras ataque armado al Palenque

El pasado 2 de noviembre, hombres armados atacaron el acceso al Palenque de Culiacán, diez días antes del inicio de los espectáculos.

Tras la agresión, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en el sector Barrancos, donde detuvieron a tres personas, incluido un menor de edad.

Durante la intervención aseguraron:

Cinco armas de fuego, incluidos fusiles de asalto.

641 cartuchos útiles y 24 cargadores.

Dosis de presuntas drogas.

Dos vehículos, uno con reporte de robo.

La gobernadora aclaró que será la Fiscalía la encargada de determinar si los detenidos están relacionados con el ataque.

¿Cuándo será el Palenque de Culiacán y qué artistas participarán?

La Feria Ganadera de Culiacán está programada del 12 al 29 de noviembre de 2026, con el regreso del Palenque después de dos años sin espectáculos.

Entre los artistas anunciados se encuentran:

Banda MS

Los Tucanes de Tijuana

Neton Vega

Marca Registrada

Pancho Barraza

Panter Bélico

Los organizadores anunciaron un operativo de seguridad con cuatro filtros de revisión y participación de corporaciones federales y estatales.

Pese a las amenazas y al ataque armado, hasta el 4 de noviembre no existe un anuncio oficial de cancelación de la feria ni de los conciertos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia