Lunes lluvioso con ambiente templado y cielo nublado en la CDMX

CDMX y Edomex esperan chubascos. FOTO: Cuartoscuro

Este lunes 5 de octubre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente templado y lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la CDMX se pronostica cielo nublado y ambiente fresco por la mañana, y frío con bancos de niebla en zonas altas, con ambiente templado y cielo nublado durante la tarde.

Asimismo, se esperan lluvias aisladas en las primeras horas del día en el suroeste del Estado de México, además de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México (oeste y suroeste), que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, además de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este martes en la CDMX?

Por otro lado, para este martes se pronostica cielo nublado y ambiente fresco durante la mañana en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas, con ambiente templado y cielo nublado por la tarde.

Mientras que se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro y suroeste) y en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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