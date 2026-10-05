EE. UU. mata a 4 presuntos narcoterroristas en nuevo ataque en el Caribe

Nuevo ataque de EE. UU. en mar Caribe. Foto: Southcom

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) realizó este domingo un ataque militar contra una lancha rápida en el mar Caribe, que dejó cuatro personas muertas, a quienes las autoridades estadounidenses identificaron como presuntos “narcoterroristas”.

La operación fue ejecutada por la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del SOUTHCOM, contra una embarcación que navegaba por una zona señalada como ruta utilizada para el tráfico internacional de drogas.

On October 4, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/aK0jCTl74o — U.S. Southern Command (@Southcom) October 5, 2026

De acuerdo con el mando militar estadounidense, una información de inteligencia que calificó como confirmada permitió establecer que la embarcación estaba involucrada en actividades de narcotráfico.

Se desconoce la identidad de las personas asesinadas

El SOUTHCOM describió la operación como un “ataque letal y cinético” y señaló que el objetivo fue seleccionado después de recibir información sobre la presunta participación activa de la embarcación en operaciones de narcotráfico internacional.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre la nacionalidad de la tripulación de la lancha.

¿Cuántas personas han muerto en estos ataques?

Hasta el momento, más de 230 personas han muerto como resultado de cerca de 70 operaciones realizadas o dirigidas por el SOUTHCOM en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Estados Unidos sostiene que estas acciones forman parte de una campaña para combatir el llamado “narcoterrorismo”.

Sin embargo, los ataques han provocado críticas de sectores de oposición y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Algunas, han cuestionado la legalidad de las operaciones y las han calificado como posibles ejecuciones extrajudiciales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.