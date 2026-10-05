Metro CDMX: siguen los cierres para este 5 de octubre

Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 5 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) mantiene cierres, pues la estación Zócalo/Tenochtitlán continúa sin servicio hasta nuevo aviso, como informaron las autoridades.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2026

Sin embargo, el resto de las estaciones, a lo largo de toda la red, no tienen cierres previstos para este lunes, por lo que los usuarios pueden ascender y descender sin contratiempos.

Zócalo se mantiene cerrada

En la Línea 2 del Metro CDMX, la cual corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, la estación Zócalo/Tenochtitlán continúa cerrada tras las actividades y movilizaciones registradas en la Plaza de la Constitución.

Debido a ello, las autoridades sugieren utilizar alternativas como lo son: Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

Lluvias o anomalías podrían provocar retrasos

Como sucedió este fin de semana, las lluvias retrasaron el servicio en distintas líneas del Metro CDMX, por lo que los usuarios reportaron retrasos en el paso de los trenes.

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 4, 2026

De este modo, tras la continuidad en el pronóstico de lluvias, los retrasos podrían presentarse este lunes ante la activación de la marcha de seguridad.

Asimismo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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