Metro CDMX: siguen los cierres para este 5 de octubre
Ante el pronóstico de lluvias, podría haber retrasos este lunes en las 12 líneas del Metro CDMX.
Para este lunes 5 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) mantiene cierres, pues la estación Zócalo/Tenochtitlán continúa sin servicio hasta nuevo aviso, como informaron las autoridades.
Sin embargo, el resto de las estaciones, a lo largo de toda la red, no tienen cierres previstos para este lunes, por lo que los usuarios pueden ascender y descender sin contratiempos.
Zócalo se mantiene cerrada
En la Línea 2 del Metro CDMX, la cual corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, la estación Zócalo/Tenochtitlán continúa cerrada tras las actividades y movilizaciones registradas en la Plaza de la Constitución.
Debido a ello, las autoridades sugieren utilizar alternativas como lo son: Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.
Lluvias o anomalías podrían provocar retrasos
Como sucedió este fin de semana, las lluvias retrasaron el servicio en distintas líneas del Metro CDMX, por lo que los usuarios reportaron retrasos en el paso de los trenes.
De este modo, tras la continuidad en el pronóstico de lluvias, los retrasos podrían presentarse este lunes ante la activación de la marcha de seguridad.
Asimismo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.
Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:
- Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas
- Sábado: 6:00 a 00:00 horas
- Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas
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