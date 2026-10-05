Ejército y Guardia Nacional despliegan 500 elementos por operación espejo en frontera de Tamaulipas

Foto: Secretaría de la Defensa

Como parte de la cooperación entre México y Estados Unidos, este domingo se desplegaron 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera común, informó la Secretaría de la Defensa, como parte de las operaciones espejo.

Agregó que el operativo tiene como objetivo evitar el tráfico de drogas y personas, mientras que se da un día después de que el gobierno estadounidense reforzó la seguridad en el Valle del Río Grande, Texas, con 500 militares, mientras que nuestro país tenía 159 elementos navales en Matamoros, Tamaulipas.

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Se informa sobre el despliegue de 500 efectivos del Ejército y Guardia Nacional con el apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea en la frontera de Tamaulipas.https://t.co/Hwrm7NG1RR pic.twitter.com/AyaSpPXhRj — @Defensamx (@Defensamx1) October 5, 2026

¿Por qué desplegaron militares en la frontera con Estados Unidos?

Este domingo, a través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa informó que inició una “Operación Concurrente” (Espejo) con 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la parte de la frontera correspondiente a Tamaulipas, específicamente en los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

Asimismo, destacó que los militares cuentan con el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, así como drones y equipos antidron móviles y semifijos, para su uso en el combate al narcotráfico, así como al tráfico de personas en la franja fronteriza.

Mientras que acotó que las operaciones espejo se llevan a cabo desde el 5 de febrero de 2025, y sin referencia directa al despliegue estadounidense, destacó que el despliegue fue implementado entre la XI Región Militar, de Torreón, Coahuila; y la 8/a. Zona Militar, de Reynosa, Tamaulipas, y sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” estadounidense.

Toda vez que el sábado, la Secretaría de Marina aclaró que el despliegue de 500 militares estadounidenses, registrado en el Valle del Río Grande, Texas, forma parte de las operaciones espejo entre ambos gobiernos, rechazando que se tratara de un aumento en la tensión binacional.

En su mensaje, la dependencia federal destacó que, por su parte, mantenía en Matamoros, Tamaulipas, el despliegue de 159 elementos navales, apoyados con 11 vehículos y dos drones.

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