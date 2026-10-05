Guardia Costera estadounidense suspende la búsqueda de los 6 pasajeros del avión ambulancia desaparecido
De acuerdo con la Guardia Costera, se rastrearon 7.1 mil kilómetros durante 66 horas buscando sobrevivientes.
La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de los seis pasajeros a bordo del avión de transporte médico desaparecido frente a la costa de Massachusetts a primera hora del sábado, según un comunicado de la propia agencia publicado este domingo por la noche.
Aproximadamente a las 2 de la madrugada del sábado, la Administración Federal de Aviación notificó a la Guardia Costera que se había perdido el contacto con la aeronave Gulfstream G100 mientras viajaba de las Bermudas a Boston.
De acuerdo con los datos de FlightAware, recogidos por el medio estadounidense CNN, el avión voló a una altitud de 24 mil pies durante más de una hora antes de precipitarse 13 mil pies en dos minutos. Posteriormente, se encontraron restos del avión frente a la costa de Nantucket, una isla de Massachusetts situada a unos 30 kilómetros al sur de Cape Cod, según informó la Guardia Costera.
A bordo del avión viajaban seis pasajeros, entre ellos cuatro ciudadanos canadienses y dos ciudadanos de Bermudas. Según el comunicado de la Guardia Costera, ya se ha informado a los familiares.
“Suspender la búsqueda no es una decisión fácil”, aseguró el contralmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Noreste de Massachusetts. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos afectados por la tragedia y nuestro agradecimiento a las agencias colaboradoras que ayudaron a apoyar las labores de búsqueda”, agregó.
Los recursos de la Guardia Costera y de las agencias colaboradoras rastrearon “4 mil 445 millas (7 mil 153 kilómetros) durante aproximadamente 66 horas”, reza la nota.
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