Arrancan las elecciones de Brasil; ¿por qué son decisivas para Latinoamérica?

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro casi están empatados en las encuestas. Foto: AFP.

Este domingo 4 de octubre de 2026 inició la primera vuelta las elecciones en Brasil, donde contienden el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el derechista Flávio Bolsonaro, una jornada decisiva para definir el avance de la derecha en Latinoamérica.

La jornada arrancó a las 08:00 horas locales y concluirá a las 17:00 horas, a un día del cierre de campaña en São Paulo

❗️Lula llega al centro de votación



El actual presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, participa en las elecciones en las que busca un segundo mandato consecutivo, o el cuarto de su carrera política.



Conforme a las encuestas preliminares, el actual mandatario encabeza la… pic.twitter.com/9UURvK8ELj — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 4, 2026

Al emitir su voto, Lula da Silva afirmó que Brasil elegirá este día entre la democracia y la “barbarie”. En cambio, Flávio Bolsonaro declaró que “liberará al pueblo brasileño” de los resultados del gobierno izquierdista, una narrativa similar empleada por la ultraderecha en el continente americano.

“Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política”, dijo el senador, con relación a su padre, Jair Bolsonaro, el expresidente preso.

Las elecciones de Brasil se dividirán en dos vueltas, la primera este 4 de octubre y la segunda el 25 de octubre del 2026. Existen 158 millones 765 mil 543 personas habilitadas para votar en los comicios generales, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE).

🇧🇷⚡️ Flávio Bolsonaro vota en Río de Janeiro



El candidato presidencial Flávio Bolsonaro emitió su voto en un colegio electoral de Río de Janeiro durante las elecciones generales de Brasil. pic.twitter.com/wlC78UH8K7 — RT Última Hora (@RTultimahora) October 4, 2026

Elecciones de Brasil, decisivas para Latinoamérica

Las elecciones de Brasil de este 2026 son sumamente relevantes, ya que en ellas se decidirá si el mayor país de Latinoamérica se suma a la ola conservadora impulsada por Donald Trump.

Con casi 81 años, el izquierdista Lula da Silva busca un cuarto y último mandato. Ha advertido que la soberanía de Brasil está en juego ante la presión del presidente estadounidense, quien dijo seguir las elecciones “muy de cerca”.

En cambio, el senador de derecha, Flávio Bolsonaro, de 45 años, se perfila como el sucesor político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien designó candidato a su hijo tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022.

En su última encuesta, el instituto Datafolha perfiló un 45% de los votos para Lula da Silva y un 42% para el senador en esta primera vuelta.

Lula da Silva tiene su base electoral en el noroeste del país, una región empobrecida, con votantes de bajos ingresos, católicos y mujeres. En cambio, Flávio Bolsonaro es respaldado por el sur, donde hay comunidades con más recursos y evangélicos.

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