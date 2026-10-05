Dictan prisión preventiva a Miguel “N” por delincuencia organizada y huachicol

Prisión preventiva contra Miguel “N”. Foto: FGR

Este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Miguel “N”, señalado por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso contempla la modalidad de ocultamiento, con la agravante de que estaría relacionado con un servidor público. La imputación fue formulada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Miguel “N” fue detenido en días pasados en Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo de la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, en el que participaron la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Miguel “N” seguirá en prisión preventiva

Tras la imputación presentada por el Ministerio Público Federal, la autoridad judicial determinó imponer la prisión preventiva oficiosa al imputado.

La audiencia inicial continuará el próximo jueves 8 de octubre, fecha en la que se dará seguimiento al proceso judicial y se definirá la situación jurídica correspondiente.

Asimismo, la FGR señaló que la investigación deriva de los trabajos realizados contra actividades relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos.

¿Quién es Miguel Ángel Solano Ruiz?

Los reportes de la investigación identificaron al detenido como Miguel Ángel Solano Ruiz, quien habría ocupado el cargo de coordinador externo en Aduanas.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Solano Ruiz estaría señalado como una persona cercana a los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, a quienes se relaciona con una presunta red de contrabando de hidrocarburos.

También se le atribuye una posible participación en actividades relacionadas con revisiones aduaneras y movimientos de dinero presuntamente ilícito. Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y deberán ser acreditados ante la autoridad judicial.

Por último, la FGR informó que el proceso continuará conforme a las etapas establecidas por la ley.

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