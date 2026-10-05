Detienen a presunto multifeminicida y terrorista de El Salvador en Tapachula, Chiapas

Multifeminicida detenido en Tapachula. Foto: FGE Chiapas

Este domingo, la Fiscalía General del Estado informó de la detención en Tapachula, Chiapas del presunto multifeminicida César Oswaldo “N”, alias “El Pupito” o “Snaiper”, de origen salvadoreño, quien cuenta con órdenes de aprehensión por la muerte de seis mujeres en El Salvador.

El fiscal, Jorge Llaven Abarca, detalló que presuntamente es un peligroso delincuente y líder de la pandilla “18 Sureños”. Además, está acusado de terrorismo y los delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito.

Multifeminicida vivía en Tapachula desde hace dos años

La autoridad agregó que César Oswaldo “N” radica en la ciudad de Tapachula desde hace dos años, donde los agentes lo detuvieron.

De igual manera, informó la detención de Ledvin Alexander “N”, originario de Honduras, quien se infiltró al país a través de la caravana de migrantes, y tenía órdenes de captura en su lugar de origen por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones. Fue detenido en el municipio de Huixtla.

Ambos fueron entregados a las autoridades migratorias, para que sean repatriados y enfrenten la justicia por los delitos cometidos.

Finalmente, el fiscal dijo que continúan los operativos para garantizar la seguridad en Chiapas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.