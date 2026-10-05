Arrestan en EE. UU. a mujer acusada de espiar a familia del presidente de Taiwán
Taiwán calificó el suceso como un acto de posible "represión transnacional".
Este domingo, las autoridades de Estados Unidos arrestaron a Wanying Zhang, una mujer de 34 años, y la acusaron de actuar como agente no registrada de China, luego de que presuntamente espiara al hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y a su familia.
De acuerdo con autoridades estadounidenses y taiwanesas, Zhang habría vigilado la vivienda y los vehículos de la familia en Estados Unidos, además de enviar fotografías, videos e información sobre placas de circulación a funcionarios de la República Popular China.
Agentes del FBI detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a la mujer, quien reside en Irvine, California, cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo hacia China.
Mujer habría espiado a hijo de presidente de Taiwán
El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, señaló que Zhang viajó a Seattle en 2025 bajo la dirección de funcionarios chinos. Así, habría utilizado distintas tácticas para evitar ser detectada.
Según un documento judicial, la mujer habría viajado a Seattle el 1 de septiembre de 2025, donde rentó un Nissan negro y posteriormente condujo hasta la vivienda del hijo de Lai. El FBI indicó que Zhang habría filmado la casa y los vehículos de la familia para después entregar la información a sus presuntos controladores en China.
Imágenes de una cámara de seguridad de un vecino, incluidas en la denuncia, presuntamente muestran a Zhang y a un asociado mientras aparentaban grabar a la familia cuando llegaba a su domicilio.
Taiwán denuncia un caso de “represión transnacional”
La Oficina Presidencial de Taiwán confirmó que las acciones atribuidas a Zhang estuvieron dirigidas contra la familia de Lai. Además, calificó el caso como un posible acto de “represión transnacional”. Asimismo, la portavoz Karen Kuo condenó los hechos y agradeció a las autoridades estadounidenses por su asistencia y por la protección de ciudadanos taiwaneses.
Por ahora, Zhang tiene previsto comparecer por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos este lunes.
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