Arrestan en EE. UU. a mujer acusada de espiar a familia del presidente de Taiwán

Mujer detenida por el FBI. Foto: AFP

Este domingo, las autoridades de Estados Unidos arrestaron a Wanying Zhang, una mujer de 34 años, y la acusaron de actuar como agente no registrada de China, luego de que presuntamente espiara al hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y a su familia.

De acuerdo con autoridades estadounidenses y taiwanesas, Zhang habría vigilado la vivienda y los vehículos de la familia en Estados Unidos, además de enviar fotografías, videos e información sobre placas de circulación a funcionarios de la República Popular China.

Agentes del FBI detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a la mujer, quien reside en Irvine, California, cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo hacia China.

We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China.



Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China.… pic.twitter.com/6YHoeErg5B — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026

Mujer habría espiado a hijo de presidente de Taiwán

El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, señaló que Zhang viajó a Seattle en 2025 bajo la dirección de funcionarios chinos. Así, habría utilizado distintas tácticas para evitar ser detectada.

Según un documento judicial, la mujer habría viajado a Seattle el 1 de septiembre de 2025, donde rentó un Nissan negro y posteriormente condujo hasta la vivienda del hijo de Lai. El FBI indicó que Zhang habría filmado la casa y los vehículos de la familia para después entregar la información a sus presuntos controladores en China.

Imágenes de una cámara de seguridad de un vecino, incluidas en la denuncia, presuntamente muestran a Zhang y a un asociado mientras aparentaban grabar a la familia cuando llegaba a su domicilio.

Taiwán denuncia un caso de “represión transnacional”

La Oficina Presidencial de Taiwán confirmó que las acciones atribuidas a Zhang estuvieron dirigidas contra la familia de Lai. Además, calificó el caso como un posible acto de “represión transnacional”. Asimismo, la portavoz Karen Kuo condenó los hechos y agradeció a las autoridades estadounidenses por su asistencia y por la protección de ciudadanos taiwaneses.

Por ahora, Zhang tiene previsto comparecer por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos este lunes.

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