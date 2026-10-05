Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa gana LCDLF México 2026. Foto: Cuartoscuro

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, luego de imponerse en la votación final de la cuarta temporada del reality show, que concluyó este domingo 4 de octubre.

La cantante y actriz llegó a la gran final después de una temporada marcada por nominaciones, alianzas, estrategias, eliminaciones y polémicas que mantuvieron al público pendiente de lo ocurrido dentro de la casa.

#MarianaOchoa es la GRAN GANADORA de la CUARTA TEMPORADA de #LaCasaDeLosFamososMx 🔥👏🥇🏆 pic.twitter.com/IFyncsQ2rJ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 5, 2026

El cierre de la competencia también dejó una sorpresa para los seguidores del programa: Galilea Montijo confirmó que habrá una quinta temporada de La Casa de los Famosos México en 2027.

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 2026?

Mariana Ochoa obtuvo el primer lugar de la cuarta temporada y se llevó un premio de 4 millones de pesos en efectivo.

El resultado final quedó de la siguiente manera:

Primer lugar: Mariana Ochoa

Mariana Ochoa Segundo lugar: Memo Schutz

Memo Schutz Tercer lugar: Karina Torres

Karina Torres Cuarto lugar: Ese Pérez

Ese Pérez Quinto lugar: Gema Garoa

Las posiciones fueron definidas mediante el voto del público durante la gran final.

#Galilea REVELA la cantidad de VOTOS de los FINALISTAS de #LaCasaDeLosFamososMéxico



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Mariana Ochoa pasó de ser eliminada a ganar

El triunfo tuvo un giro particular, pues Ochoa había sido la primera eliminada de la temporada. Sin embargo, posteriormente regresó a la competencia después de permanecer en El Exilio.

La cantante volvió a la casa el 11 de agosto, tras obtener alrededor de 5.5 millones de votos del público. Desde entonces consiguió avanzar hasta la final y finalmente quedarse con el primer lugar.

#MarianaOchoa se CORONA como la GANADORA de #LaCasaDeLosFamososMéxico, APAGANDO las luces.



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Su participación también estuvo rodeada de polémicas y enfrentamientos con otros habitantes, situaciones que generaron críticas y comentarios entre los seguidores del programa.

¿Habrá quinta temporada de La Casa de los Famosos México?

Durante la transmisión de la gran final, Galilea Montijo confirmó que La Casa de los Famosos México regresará en 2027.

Por ahora, no se han informado la fecha exacta de estreno, los nuevos habitantes, ni posibles cambios en la dinámica del reality.

🚨 CONFIRMADO: ¡Las puertas de #LaCasaDeLosFamososMéxico se abrirán para una QUINTA temporada!



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Con ello, el programa cerró su cuarta temporada con Mariana Ochoa como ganadora y dejó confirmado que la historia continuará con una nueva edición el próximo año.

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