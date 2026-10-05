Ataque directo deja un muerto y dos mujeres heridas en la alcaldía Álvaro Obregón

Ataque directo deja un muerto y dos personas heridas en CDMX. Foto: Pexels.

Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas luego de un ataque directo con arma de fuego registrado en Calzada de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba a bordo de un vehículo cuando fue agredida a balazos. Las dos mujeres que lo acompañaban también resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías atendieron el reporte y acordonaron la zona para permitir el trabajo de los servicios periciales y del Ministerio Público.

La #SSC informa:



Elementos de la #SSC atendieron el reporte sobre un hombre que perdió la vida tras un ataque directo con arma de fuego, cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la #CalzadaDeLasÁguilas, colonia #LasHaciendas, alcaldía @AlcaldiaAO.



Durante estos hechos,… pic.twitter.com/AIP1aGXTdf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 4, 2026

¿Qué pasó en Calzada de las Águilas?

El ataque ocurrió en inmediaciones de la colonia Las Haciendas, en la alcaldía Álvaro Obregón. Según la información proporcionada por la SSC, un hombre perdió la vida después de ser atacado directamente con un arma de fuego mientras se encontraba dentro de un vehículo.

Durante la agresión, dos mujeres también resultaron heridas. Personal de emergencia las trasladó a un hospital para recibir atención médica. Reportes periodísticos señalan que la agresión ocurrió contra los ocupantes de un automóvil rojo.

El ataque quedó registrado en imágenes que muestran parte de los hechos ocurridos en Calzada de las Águilas. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer la identidad de quienes participaron en ella. Hasta el momento, la SSC no ha informado públicamente sobre personas detenidas por este hecho.

Ataque armado en CDMX deja un muerto y 2 heridas



Comando armado dispara de forma directa contra las tres personas, que viajan a bordo de un vehículo en la Calzada de las Águilas, en Álvaro Obregón, provocando la muerte de un hombre y dejando a dos mujeres lesionadas.



Los… pic.twitter.com/4ZF8WFBJ49 — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 5, 2026

¿Quiénes fueron los responsables del ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, los posibles responsables habrían escapado a bordo de una motocicleta después de la agresión. Por estos hechos, personal de la SSC realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, con el objetivo de obtener información que permita identificar y localizar a los posibles responsables.

La investigación continúa bajo conocimiento del agente del Ministerio Público correspondiente.

Fiscalía realiza investigaciones tras ataque en Las Haciendas

Después del ataque, policías de la SSC acordonaron el lugar para preservar la zona y permitir el arribo de los servicios periciales. El Ministerio Público realizará las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio y las lesiones ocasionadas a las dos mujeres.

La autoridad deberá determinar también el móvil de la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes conforme avance la investigación. Hasta ahora, la información disponible corresponde a los primeros reportes del caso, por lo que algunos detalles podrían modificarse conforme las autoridades obtengan nuevos elementos.

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