Inicia venta de 500 mil árboles de Navidad en plantaciones en Calimaya

La temporada navideña ya comenzó en el Estado de México, donde 239 plantaciones dieron inicio a la venta de árboles naturales de Navidad. Para este año, se estima una oferta cercana a los 500 mil ejemplares para las familias que buscan llevar a casa un pino producido en territorio mexiquense.

Uno de los puntos para vivir esta experiencia se encuentra en Calimaya, donde una plantación comercial combina la producción forestal con actividades recreativas, atractivos temáticos y espacios para convivir en familia durante las fiestas decembrinas.

Venta de árboles navideños en Calimaya: especies y precios

En este municipio, la familia Serrano recuperó hace más de una década un terreno erosionado que anteriormente funcionaba como una mina de grava y arena. Actualmente, cuenta con 10 hectáreas de plantación, donde crecen distintas especies de árboles navideños.

Natalia Ramírez, silvicultora y administradora del lugar, explicó que recibir visitantes cada año permite acercar a niñas y niños al cuidado de la naturaleza y fomentar la convivencia familiar.

Entre las especies disponibles para esta temporada destacan:

Ayacahuite

Pseudotsuga

Oyamel

Cada ejemplar requiere entre seis y siete años de cuidados para alcanzar el tamaño adecuado para su comercialización. Ramírez destacó que detrás de cada árbol existe el trabajo de varias familias y aseguró que se trata de una producción mexicana.

Plantación ofrece dinosaurios gigantes y Villa Navideña

Además de elegir y cortar un árbol, los visitantes pueden recorrer los senderos de la plantación, que cuenta con 15 dinosaurios gigantes y una Villa Navideña, donde se ofrecen actividades para toda la familia y la posibilidad de conocer a Santa Claus. La experiencia también permite conocer las diferentes especies y aprender sobre sus características y cuidados.

David Mejía, visitante del lugar, compartió que disfruta estas actividades porque le permiten convivir con la naturaleza y explicar a su familia las diferencias entre los árboles.

Edomex habilita 11 Corredores Mágicos Navideños

Para ampliar la oferta turística durante esta temporada, el Estado de México habilitó 11 Corredores Mágicos Navideños. Estas rutas buscan reunir actividades de ecoturismo, visitas a plantaciones, parques temáticos, gastronomía local y otros atractivos para que los visitantes disfruten de una jornada completa.

La iniciativa también busca impulsar la economía de las comunidades y generar oportunidades de empleo durante la temporada decembrina.

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